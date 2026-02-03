¡Retan a Bad Bunny! Anuncian show alternativo de medio tiempo del Super Bowl LX "totalmente estadounidense"

Los Ángeles, Estados Unidos.- A escasos días del enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX, así como del tan esperado show de medio tiempo que será protagonizado por Bad Bunny, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, compartió una opción alternativa para quienes quieran ser testigos de un "show completamente estadounidense".

A través de redes sociales, Turning Point USA, organización estadounidense que difunde los valores conservadores y fundada por Charlie Kirk, dio a conocer el cartel del show que ofrecerá a la misma hora de la presentación de Bad Bunny, mismo que aseguró será 'totalmente estadounidense'. El evento será encabezado por cantantes de country entre los que destacan artistas como Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.

Por ahora no se conoce el lugar en donde se realizará el espectáculo, solo se sabe que será transmitido por las redes sociales y canales conservadores de Estados Unidos.

Bad Bunny y su protesta contra ICE

Los artistas del Medio Tiempo alternativo se anunciaron un día después del triunfo histórico en los Premios Grammy de Bad Bunny, cuyo álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' se convirtió en el primero totalmente en español en coronarse como el mejor del año.

El 1 de febrero, durante uno de sus discursos de agradecimiento, el cantante reiteró sus críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a causa de las redadas migratorias y detenciones que han protagonizado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE", comentó el artista, el más escuchado del mundo, con 19 mil 800 millones de reproducciones en Spotify en 2025.

¿Qué ha dicho Donald Trump sobre Bad Bunny?

El pasado 24 de enero, el líder del país de las barras y estrellas anunció que no asistirá al Super Bowl, entre otras cosas, a causa del show de Bad Bunny y la banda Green Day, cuyo vocalista Billie Joe Armstrong también se ha mostrado en contra de las redadas migratorias.

Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", dijo Trump desde el Despacho Oval a The New York Post.

Adicionalmente, Trump señaló que otra razón por la que no asistirá es la sede en donde se disputará el Super Bowl LX: el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

"Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl, les caigo bien. Si estuviera un poco más cerca iría", agregó.

