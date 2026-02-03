Ricardo Peralta reaparece tras accidente en carretera y revela todo; su camioneta se incineró

Ciudad de México.- El polémico creador de contenido mexicano, Ricardo Peralta, después de varios días de preocupar al mundo del espectáculo, ha reaparecido para explicar cómo se encuentra, además de contar los inquietantes detalles de su accidente en carretera, tras presentar show al lado de César Doroteo, en el cual su camioneta se incineró en cuestión de minutos, con todas sus pertenencias dentro.

El pasado fin de semana, Ricardo se presentó en Tijuana y Ensenada a lado de Teo con su show e los Infames Tour, que parecía marchar sin contratiempos. Pero, cuando llegó el momento de dejar dichas ciudades para viajar a Mexicali, Baja California, durante su viaje por el trayecto llamado La Rumorosa, su camioneta de la nada solamente se sobrecalentó y se incendió. Mucho se especuló sobre una supuesta explosión y lesiones.

Ante esto, el exparticipante La Casa de los Famosos México, ha decidido romper el silencio con respecto a esto, comentando que el viaje iba perfecto, hasta que de la nada escucharon como una especie de piedra rebotando contra el chasis en la parte baja, luego una especie de tacatacata, seguido de que al auto se encendió un mensaje que decía "error en la transmisión" y se calienta el auto: "Seguido de eso empieza a salir aire caliente y humo del área donde teníamos el aire acondicionado, pero fue cosa de segundos".

Peralta mencionó que su manager, el cual estaba conduciendo, les pidió que se bajaran de inmediato del auto, porque comenzó a sentir los el acelerador, el freno y todos los controles del vehículo sumamente calientes, deduciendo que se iba a incendiar. El actor de ¡Qué Huev... Sofía!, mencionó que a los pocos segundos de que bajaron, vieron llamas saliendo de debajo, tras lo que se incendió y en menos de 10 minutos, simplemente se redujo a nada el auto.

Sobre si explotó, explicó que ellos pensaron que sí y por eso advertían a los autos que venían, porque veían el fuego, pero que por fortuna no fue así: "El nivel de la llama fue en menos de dos minutos, estábamos en shock y alejados porque creíamos que iba a explotar la camioneta. Por ese miedo fue que no sacamos nada de la cajuela". Finalmente, Ricardo compartió la información que recibieron por parte de los bomberos tras controlar el incendio: "Lo que aprendimos es que los coches no explotan, nos dijeron los bomberos que la gasolina solo se evapora".

Fuente: Tribuna del Yaqui