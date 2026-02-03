Super Bowl LX: ¿Dónde y a qué hora ver el New England Patriots vs. Seattle Seahawks y el show de Bad Bunny?

Santa Clara, California.- A tan solo unos días de que sea el Super Bowl LX, aquí en TRIBUNA te decimos en dónde poder ver y a qué hora se realizará el partido de los New England Patriots en contra de los Seattle Seahawks, para conocer a los ganadores de la temporada 2025-2026. De la misma manera, también te diremos a qué hora podría ser el show del medio tiempo del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Será el próximo domingo 8 de febrero de 2026 cuando se realice el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en el que el trofeo Vince Lombardi será disputado por los dos equipos antes mencionados, siendo esta la oportunidad de los Seattle Seahawks de vencer a los New England Patriots, tras su derrota en el Super Bowl XLIX. Por otro lado, el show de medio tiempo estará a cargo de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny.

¿Dónde y a qué hora ver el partido del Super Bowl LX?

Ante la revancha que se logra después de 11 años y la división de opiniones, el interés sigue en aumento, y según las cuentas oficiales de la NFL, la emisión de dicho partido comenzará a las 17:00 horas, en horario de la Ciudad de México, que en Sonora serán las 16:00 horas, iniciando con Green Day entonando el himno nacional estadounidense, dando comienzo oficial al partido alrededor de las 17:30 horas (en Sonora a las 16:30), por lo que el show de Bad Bunny comenzaría alrededor de las 19:00 horas (las 18 horas en Sonora).

En cuanto a las páginas de streaming, se sabe que estará en el ANF Game Pass, al igual que en ViX Premium, Disney+, Fox Sports Premium y en Amazon Prime Video, mientras que en televisión abierta se transmitirá por el Canal 5 y el de Azteca 7, y por televisión por cable, sería en el canal de ESPN y Fox Sports, en el horario anteriormente mencionado.

Cabe mencionar que, hasta el momento, aunque se sabe que el creador de temas como "Debí Tirar Más Fotos" será el protagonista del show principal, se desconoce si este tiene planeado subir al escenario a invitados especiales, como varios artistas han hecho en el pasado, tal como sucedió en el año 2020 con el show que presentaron Jennifer Lopez y Shakira, en el que él fue uno de los invitados, junto a J Balvin.

