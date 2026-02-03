Tras abandonar 'Exatlón México' por lesión, atleta rojo participaría en 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- Después de haber tenido que abandonar Exatlón México a causa de que sufrió una terrible lesión en la rodilla y ser sometido a una cirugía, el querido atleta de los rojos expertos en parkour, Aristeo Cazares, al parecer comenzó a negociar con los ejecutivos de Televisa, y ahora ya sería uno de los pocos que ya firmarían para participar en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Después de sus problemas legales con TV Azteca, Aristeo regresó al reality deportivo anteriormente mencionado, de manera sorpresiva como un regalo para los fans, uniéndose en la segunda semana, sin embargo, después de un par de semanas en competencia, durante un Duelo de Eliminación, sufrió una caída que frenó esta competencia, tras lo que resultó siendo el eliminado, a causa de que su lesión requeriría de cirugía y abandonó las playas de la República Dominicana.

Dado a que su salida fue por este triste motivo, se pensó que el 'Aguileón' podría considerarse para regresar a la décima temporada del programa, sin embargo, todo parece indicar que en realidad su contrato con el Ajusco habría llegado a su final de manera oficial, y estaría 100 por ciento liberado, y por esto, al parecer habría llegado a un acuerdo laboral con la empresa rival, la televisora de Emilio Azcárraga.

Según la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de La Portada AI1, afirmaron que la productora de la emisión antes mencionada, Rosa María Noguerón, para la cuarta temporada habría enviado una invitación al exatleta de los rojos, y también al reconocido actor y presentador mexicano, Roberto Palazuelos, que posiblemente ya estarían negociando sus condiciones y salarios para aceptar.

Cabe mencionar que hasta el momento, dicha información permanece en calidad de especulaciones, pero, Aristeo ya ha aceptado en el pasado participar en este formato, solo que en Telemundo, y hace un año ya trabajó de la mano de Televisa, al participar en el reality de danza, Las Estrellas Bailan en Hoy, donde incluso fue uno de los finalistas al lado de su ahora expareja, Careli.

Aristeo Cazares y Roberto Palazuelos, han sido invitados a la Casa de los Famosos México. — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) February 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui