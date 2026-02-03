(VIDEO) Emily Austin imita y ridiculiza el "Fuck ICE" de Billie Eilish durante los Grammy 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una nueva polémica sacude al mundo del espectáculo y ahora quien se encuentra en el centro de la controversia es una reconocida periodista estadounidense, simpatizante del movimiento MAGA, Emily Austin, pues difundió en sus plataformas oficiales su reacción al discurso de la talentosa Billie Eilish durante los Premios Grammy 2026, quien —como te informamos en TRIBUNA— una vez más se posicionó a favor de los migrantes en Estados Unidos.

De hecho, en redes sociales la gran mayoría celebró las audaces palabras de la intérprete de Happier Than Ever y, a pesar de que ya es martes, continúan recordando ese momento que para una parte del público fue épico: "Nadie es ilegal en tierras robadas. Debemos seguir luchando y alzando la voz. Nuestras voces importan. Fuck ICE", afirmó la joven que saltó a la fama en 2016 con su sencillo Ocean Eyes.

Creadora de contenido en problemas con sus fans

Una periodista deportiva utilizó su perfil de X (antes Twitter) para dar su breve opinión sobre las acciones de la joven de 24 años, pero no se limitó solo a eso, ya que también compartió su reacción en vivo. En el video, Austin se grabó a sí misma haciendo muecas mientras la artista pronunciaba su discurso e incluso se burló al repetir "f*** ICE" de manera sarcástica. Evidentemente, el clip —que dura apenas unos segundos— se volvió tan viral que ya cuenta con más de 61.1 millones de visualizaciones.

Emily Austin

En la descripción del material audiovisual decidió escribir: "Reacción en vivo a Billie Eilish soltando un discurso de Fuck ICE. Doloroso de escuchar". Como respuesta, internautas que están en contra de sus comentarios comenzaron a expresar su molestia hacia la comunicadora: "Grabándote en un evento al que tuviste que pagar para estar, pero al que no tenías ningún motivo para ir porque no tiene nada que ver contigo", aseveró el usuario @bassuniKorn.

Live reaction to Billie Eilish going on a “Fuck ICE” rant uD83EuDD2E

Painful to listen to. pic.twitter.com/CuUVjGJKbZ — Emily Austin (@emilyraustin) February 2, 2026

Antes de finalizar, es necesario recordar que el domingo, tras tanta espera, la celebridad finalmente obtuvo el tan ansiado reconocimiento en la música al ganar Canción del Año por su tema Wildflower en la 68ª edición de los Premios Grammy. Como dato curioso, la canción fue escrita con el apoyo de su hermano Finneas O’Connell y lanzada el 17 de mayo de 2024, convirtiéndose rápidamente en una de las más escuchadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui