¿Wendy Guevara sufrió un accidente? Vanessa Labios 4K entra en pánico tras leer mensajes (VIDEO)

Ciudad de México. - Desde hace unas horas comenzó a circular el rumor de que la primera ganadora de La casa de los famosos México, Wendy Guevara, había sido atropellada. Evidentemente, esta versión provocó un enorme escándalo en redes sociales, despertando la preocupación de los internautas, quienes no dejaban de preguntar por el estado de salud de la integrante más reconocida del colectivo Las Perdidas, junto a Paola Suárez.

Todo surgió a raíz de una transmisión en vivo de la influencer conocida como La Mamita Evelyn, ya que fue ella quien, de manera repentina, interrumpió el enlace sin dar explicación alguna a sus seguidores. "Te previene las humedades… ¡NO!, no mam*s", fueron exactamente sus últimas palabras antes de ausentarse tras recibir una noticia que muchos interpretaron como algo de extrema gravedad.

Para empeorar la situación, Salma, quien se encontraba presente, mostró actitudes inusuales como nerviosismo e incluso pidió que guardaran silencio. De inmediato, los comentarios comenzaron a insinuar que la comediante, quien actualmente colabora con Televisa, había fallecido. No obstante, es muy importante aclarar que esto es completamente falso, ya que Wendy se encuentra en buen estado y no existe motivo alguno de alarma.

En vivo donde le dieron la noticia

Su amiga se llevó un tremendo susto

Una de las personas que más se preocupó fue, sin duda, Vanessa Labios 4K, quien mientras realizaba una transmisión en vivo leyó varios comentarios en los que se aseguraba que Guevara había sido atropellada. La angustia fue tal que decidió llamarle de inmediato a la creadora de contenido, sin reparar en que en ese momento tenía a la audiencia atenta a cada uno de sus movimientos. Afortunadamente, la presunta accidentada contestó la llamada y desmintió por completo dicha versión.

"Ay, no empiecen a decir eso. Wendy, ¿sí es cierto que te atropellaron? '¿Qué me van a atropellar?'", expresó la entrañable amiga del actor peruano Nicola Porcella. Posteriormente, fue su madre quien, visiblemente molesta, intervino diciendo: "No lo digas ni de broma". Una vez aclarado el malentendido, Vanessa aprovechó para hacer un llamado a no difundir información falsa: "No se debe jugar con algo tan sensible como esto, porque solo generan preocupación".

Fuente: Tribuna del Yaqui