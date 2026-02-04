¿Abandona 'Exatlón México'? Atleta rojo sufre accidente en plena competencia; esto dicen los médicos

Ciudad de México.- El reconocido atleta de los atletas rojos, Humberto Noriega, por desgracia causó una gran preocupación entre sus fans y sus compañeros en el Exatlón México, debido a que mientras que estaba en competencia con Alejandro Aguilera, cuando ya solo le faltaba un aro para ganar, tuvo un tropezón en la pista y sufrió un doloroso accidente, ¿acaso tendrá que abandonar el reality?

Desgraciadamente, en esta novena temporada del reality deportivo de TV Azteca, se ha tenido una mala racha en en cuestión de lesiones, debido a que contrario en otras emisiones, en la que solo perdían a uno o dos por lesión, en esta ocasión se han ido cuatro, como fue el caso de Aristeo Cazares y Paola Peña, que incluso entraron al quirófano, además de tener que incapacitar a varios más por algunos días por accidentes en competencia.

En esta ocasión, Noriega fue quién tuvo que recibir atención médica de manera urgente, mientras que estaban compitiendo por el Duelo de los Enigmas el pasado martes 3 de febrero, sufrió un resbalón en la pista, dándose un fuerte golpe en una de sus rodillas, lo cual ocasionó que se pusiera en pausa la competencia que tenía y los médico entraron a la pista para revisarlo y verificar la gravedad de la situación y mandarlo a descansar o al hospital.

Después de una rápida revisión médica, en el que lo hicieron hacer movimientos con la pierna, fuerza e incluso que se pusiera de pie, por fortuna, el atleta de los rojos denominado como el 'Prime Time', fue declarado en optimas condiciones para continuar en la competencia en contra de Alejandro, quién al final terminó ganando el sexto punto para los azules, un punto clave para ganar la competencia antes mencionada.

Cabe mencionar que el propio Humberto mencionó que cuando fue corriendo a recuperar uno de los aros para seguir tirando, se resbaló con una de las boleadoras que quedó en el piso, por lo que se dobló el tobillo y le dolía mucho, sentía que no podía moverlo, pero conformé fue pasando la sensación pudo estar de pie de nuevo y seguir en competencia, con la esperanza de llevarle un punto a su equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui