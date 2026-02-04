Amiga de Julián Figueroa arremete contra Imelda Tuñón; narra agresiones al hijo de Maribel Guardia

Ciudad de México.- La reconocida cantante y creadora de contenido, Nagibe Abudd, una vez más ha roto el silencio sobre el escándalo de la familia de Maribel Guardia, y en sus declaraciones volvió a arremeter en contra de la actriz y cantante, Imelda Tuñón, afirmando que ella era la violentadora, incluso narró agresiones de ella hacía el hoy fallecido cantante y actor mexicano, Julián Figueroa.

En medio del escándalo por el video de Imelda al autolesionarse, y que ella afirmara que fue alterado y tiene pruebas en contra del actor de Mi Camino Es Amarte, Nagibe, que en el pasado ya habló a favor de Guardia y Julián, brindó una nueva entrevista al reportero de espectáculos, Gabriel Cuevas, y aseguró que ella fue testigo de muchas de las agresiones que la actriz le hizo al cantante y porqué fue que él comenzó a grabar los momentos en los que ella se lesionaba.

Abudd, que trabajó muchos años con los padres de José Julián Figueroa, declaró que Imelda tenía serios problemas con los adicciones, que la tenían fuera de control, mencionando que era verdad que Julián quería el divorcio, porque la situación se estaba volviendo insostenible, en especial con la falta de seguridad: "Bueno, todas las parejas tienen problemas, pero cuando ya llega a un nivel de golpes, de violencia verbal y física, ya no es normal. No llegó el divorcio, pero Imelda está viva y tiene la oportunidad de cambiar por el niño".

Ante est, declaró que existen muchas más pruebas que el video difundido por Javier Ceriani, afirmando que ella fue testigo de uno de esos momentos tan impactantes, asegurando que Imelda necesita ayuda urgente, que todos sus problemas nacen de las adicciones, y que era ella es la que agredía al joven cantante: "No me gusta hablar de estos temas, pero se tienen que tocar. El único que va a sufrir es el niño. Que ella haga lo que quiera, pero que no dañe la vida de un niño”.

¡Imelda Tuñón RESPONDE al video FILTRADO de su PELEA con Julián Figueroa! ¿Qué OPINAS sobre estos videos?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/aTm8cnxsSR — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 3, 2026

Ante esto, la cante mencionó que cuando todo comenzó a escalar, el hijo de Joan Sebastian le confesó que tenía miedo de Imelda, y que todos sus amigos le aconsejaron que grabara los episodios, para que pudiera demostrar que él era quién sufría violencia domestica: "Julián empezó a documentar todo porque ella le pegaba y después decía que Julián le pegaba a ella, y todos le empezamos a decir: 'Grábate y ahí tienes las pruebas', porque yo, como mujer, puedo decir que mi pareja me pega y me van a creer a mí por ser mujer, pero los hombres también sufren violencia, no se trata de género".

Finalmente, declaró que ella desea que ya no se filtren más videos de este tipo, porque podrían "hundir" más a Imelda y ella cree que no es mala persona, que solo necesita verdadera ayuda para lidear con todo los problemas que tiene: "Esperaría que reciba ayuda para que tenga un mejor futuro para ella y para su hijo, si dice que va subir más pruebas pues estará delirando porque ahora no ha compartido pruebas de nada".

Fuente: Tribuna del Yaqui