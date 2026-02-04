¿Amigo de Gil Cerezo? Revelan la presunta identidad del nuevo novio de Majo Aguilar y llueven críticas

Ciudad de México.- Majo Aguilar es, sin duda, una de las figuras más destacadas del género ranchero. La joven cantante, de tan solo 31 años de edad, confirmó hace seis meses su ruptura con su entonces novio, Gil Cerezo. Tras este tiempo, y hace apenas unos días, anunció que se está dando una nueva oportunidad en el amor, lo que evidentemente ha despertado un gran interés entre sus seguidores y fanáticos.

Sin embargo, a pesar de que, en una entrevista con diversos reporteros, entre ellos el exitoso programa Hoy Día, compartió que se encuentra más que feliz con su nueva relación, confirmando así que efectivamente decidió abrir nuevamente su corazón, en esa misma charla fue cuestionada sobre el motivo por el cual mantiene en el anonimato a la persona que actualmente es una de las principales razones de su alegría.

Con relación a lo anterior, la intérprete se limitó a señalar que "lo bonito se tiene que cuidar", además de dejar en claro que no se debe presionar nada, lo que podría interpretarse como que ambos avanzan en esta relación a su propio ritmo. Incluso, los conductores del programa de revista comentaron que se le escuchaba un poco desanimada, situación que una de las presentadoras atribuyó al cansancio del viaje, ya que el encuentro con los medios se dio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"Ya empecé una relación y estoy muy contenta. Ahí pongo de repente unos… como que corto la cara. Lo bonito es que se tiene que cuidar y no presionar nada, y que sea todo tranquilo", expresó la cantante ante los micrófonos.

Supuesta identidad de su novio

Los usuarios de redes sociales no se quedaron de brazos cruzados y comenzaron a investigar, ya que hace apenas un par de horas Majo Aguilar compartió nuevas fotografías junto a su pareja, algo que ha hecho en otras ocasiones, aunque siempre cubriendo su rostro. Tras un minucioso análisis, la mayoría de los internautas llegó a la conclusión de que se trata de Diego Rangel, mejor conocido como Diego Bacter, bajista y programador de la banda de rock mexicana Porter.

Aseguran que es amigo de su ex

Un intenso debate se generó en la publicación más reciente de la cantante. Mientras algunos usuarios la defendieron asegurando que no tiene nada de malo iniciar una nueva relación, ya que nunca se casó ni tuvo hijos con su expareja, otros la criticaron duramente. "Mi amiga la que no sabe estar sola. No sé qué es más feo, que tenga novio tan rápido, que haga con él las mismas cosas que hacía con Gil o que Bacter (su nuevo novio) sea 'amigo' de Gil", escribió el usuario @ArcanoStd.

Fuente: Tribuna del Yaqui