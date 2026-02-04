Ángela Aguilar deja de seguir a Cazzu tras polémica en redes; crecen rumores de 'stalkeo' y obsesión

Ciudad de México.- En las últimas horas se volvió viral un rumor que comenzó a circular en la plataforma Threads, luego de que se asegurara que Ángela Aguilar, popular cantante del género regional mexicano, seguía en redes sociales nada más y nada menos que a la expareja de su esposo, Christian Nodal. Esta situación, como era de esperarse, desató un fuerte revuelo y rápidamente convirtió el tema en tendencia dentro de dicha red social.

Tal fue la sorpresa de los usuarios que diversos creadores de contenido comenzaron a abordar el asunto y, aunque la señalada no ha salido a aclarar la situación, ya han surgido supuestas pruebas de que la joven efectivamente tenía entre sus contactos a Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, madre de la hija del cantante sonorense, a quien además se presume le fue infiel.

A raíz de esta situación, varias personas comenzaron a especular que Aguilar podría haberla seguido con la intención de mantenerse al tanto de cada uno de los movimientos de la trapera argentina. Esto cobra fuerza debido a que desde hace tiempo se ha comentado que la intérprete de Qué agonía suele replicar vestuarios, maquillaje e incluso peinados de la cantante, tal como ocurrió durante su presentación en el especial televisivo Grammy Celebration of Latin Music, transmitido por CBS.

Aseguran que la seguía

Maryfer Centeno

La grafóloga mexicana Maryfer Centeno fue una de las primeras figuras públicas en pronunciarse sobre este tema y, hace apenas unas horas, confirmó que Ángela Aguilar ya dejó de seguir a Cazzu. "Creo que es importante reflexionar, porque más allá de estar a favor o en contra de Ángela Aguilar, ha habido un mal manejo de esta crisis y de esta situación. En lugar de generar empatía, se convierte cada vez más en la villana cada que intenta limpiarse", aseguró Centeno.

Por otro lado, hubo quienes centraron su atención en que, a partir de esta polémica, se descubrió que la cantante de Con otra nunca siguió a la hija de Pepe Aguilar. Mientras tanto, esta nueva supuesta revelación provocó que algunos usuarios manifestaran su preocupación por el comportamiento de la nieta de Flor Silvestre, llegando incluso a calificarla como una persona que estaría "obsesionada con Cazzu". Ahora te toca a ti, ¿qué opinas sobre este asunto?

Fuente: Tribuna del Yaqui