Channing Tatum, hospitalizado: Tras lesión en foro de 'Avengers: Doomsday' es sometido a cirugía

Los Ángeles, Estados Unidos.- A meses de que sufrió terrible lesión en el foro de grabaciones de Avengers: Doomsday, el reconocido actor estadounidense, Channing Tatum, recientemente compartió en sus redes sociales que se encuentra hospitalizado, y que fue sometido a cirugía, a causa de que uno de sus hombros se salió de su lugar. Hasta el momento esto es lo que se sabe de su estado de salud.

La mañana de este miércoles 4 de febrero, Tatum a través de su cuenta de Instagram compartió una imagen, en la que aparece recostado en una cama de hospital, con una bata puesta y una especie de cofia en la cabeza, revelando que estaba con el mejor animo para salir adelante de lo que considera es un pequeño tropiezo en su salud: "Solo otro día. Otro desafío. Este va a ser duro. Pero bueno. Vamos con todo".

Con respecto al motivo, el reconocido galán de Magic Mike, mencionó que esto se debe a una grave lesión que sufrió en su hombro, el cual tuvieron que operarle a causa de que se le había "separado" el hueso del lugar en el que debe de ir. De la misma manera, compartió unas fotos en las que mostró radiografías de su hombro, en la que muestra su lesión antes de la operación, y después el resultado de la cirugía, exhibiendo un tornillo.

Con estas imágenes de la comparativa de su hombro, deja en claro que se encuentra bien y listo para comenzar con el proceso de recuperación de su hombro, y está muy optimista con los resultados. Cabe recordar que esta no es la primera lesión de Tatum que preocupa a sus fans, debido a que en septiembre del 2025, mientras que grababa Avergers: Doomsdy como 'Remy LeBeau', también conocido como 'Gambito'.

En la mencionada revista, el actor mencionó que fue una pierna la que tenía "maltrecha", y aunque no específico cómo se la lesionó, y qué fue lo que le pasó, sí se presentó cojeando, y él mismo reveló que estaba tomando unos muy fuertes analgésicos, y lo obligó a mantenerse alejados del set de grabaciones.

Channing Tatum reveló que tuvo que someterse una cirugía tras sufrir una dislocación de hombro, compartiendo imágenes de las radiografías que muestran la lesión antes y después de la intervención.



CC: channingtatum pic.twitter.com/lTeV4qvH1t — EstiloDF (@EstiloDF) February 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui