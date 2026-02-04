"Es basura tóxica": Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny y critica su triunfo en los Grammy 2026

Ciudad de México.- El reconocido actor y político mexicano, Eduardo Verástegui, recientemente empleó sus redes sociales, para dejar en claro su postura en contra del reguetón, incluso dejó un largo mensaje en el que arremetió en contra de Bad Bunny, afirmando que su música no es más que "basura tóxica", y también criticó su triunfo en los Grammy 2026, destacando que no merece ese reconocimiento.

El pasado domingo 1 de febrero de este 2026, se realizó la ceremonia de los Grammys, en la cual el reconocido cantante puertorriqueño hizo historia, debido a que se convirtió en el primer artista en toda la historia en obtener de la Academia de la Grabación el máximo galardón a un álbum en español, al ser nombrado como Álbum del Año su disco Debí Tirar Más Fotos, que logró otros dos reconocimientos.

Aunque muchos celebraron esta decisión, e incluso se vio a sus competidoras, como Lady Gaga y Sabrina Carpenter, el celebrar su logro, hubo quienes no estuvieron nada contentos con esto, y uno de los que se pronunciaron fue Verástegui, quien aseguró que antes sí se premiaba a verdaderos artistas, como Frank Sinatra, Adele o Stevie Wonder: "Hoy basta con ponerse vestidos, balbucear letras ininteligibles, glorificar la vulgaridad y cantar con la boca llena de comida para que te lo regalen".

Mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, Eduardo de la misma manera criticó el discurso político que dio, en el que mencionó que aunque él afirma que los latinos no son salvajes, él se comporta como uno, afirmando que no ve que acusa al ICE de ser "salvajes", cuando a su punto de vista "su música promueve lo más salvaje del instinto: sin orden, sin belleza y sin responsabilidad".

Bad Bunny says "ICE OUT" at the #Grammys and receives a massive standing ovation:



"We are not savage, we are not animals, we are not aliens, we are humans and we are Americans. The hate gets more powerful with more hate. The only thing that is more powerful than hate is love.… pic.twitter.com/IFzvguqdCR — Variety (@Variety) February 2, 2026

Ante esto, Eduardo agregó: "Este tipo no le sirve a la sociedad, y mucho menos a los niños. Háganse un favor: apaguen la tele, apaguen el ruido y recuperemos el sentido común, la cultura, la moral, la belleza y la dignidad". Pero eso no fue todo, pues el político mexicano declaró que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny es un "un arma cultural de destrucción masiva, diseñada para erosionar a Estados Unidos desde dentro", que funcionó al tenerlo ganando premios, apareciendo en películas y en Saturday Night Live.

Su ruido no es arte: es basura tóxica que envenena a quienes la consumen sin criterio, es preocupante la fragilidad cultural de quienes aplauden estos experimentos de laboratorio, elevados artificialmente por una industria que premia la vulgaridad y castiga la belleza. Su trabajo opera como un virus cultural, una plandemia sonora", agregó.

Finalmente, el actor mencionó que él sabe que "el gusto es personal", pero que considera que esta situación es muy distinta, ay que se trata de "ruido cantado con la boca llena de comida y con letras que denigran al ser humano", asegurando que lo que canta el creador de Naguni, es solo "basura" y que: "Ese ruido no edifica, no educa y no le hace bien a la juventud, y mucho menos a los niños. Y sí, estoy hablando del Conejito Malo. Su ruido es basura tóxica".

El Conejito Malo ganó el Grammy del año.

Qué tiempos aquellos en los que ese premio lo recibían Frank Sinatra, Adele o Stevie Wonder.

Hoy basta con ponerse vestidos, balbucear letras ininteligibles, glorificar la vulgaridad y cantar con la boca llena de comida para que te lo… pic.twitter.com/X1ks8xiV4M — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) February 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui