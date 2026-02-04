Filtran AUDIO de Christian Nodal que enciende su polémica con Cazzu y Ángela Aguilar; esto dijo

Ciudad de México.- Filtran AUDIO de Christian Nodal que enciende la polémica con el tema de Cazzu y Ángela Aguilar; conoce qué fue lo que dijo al respecto

Como se sabe, desde hace casi dos años que Nodal se encuentra siendo atacado en redes sociales, siendo tachado de infiel y de mal padre, pues tras confirmar su romance con Ángela, y llegar al altar, solo un par de semanas de haber terminado con la intérprete de Nena Trampa. La terrible situación incluso ha escalado al punto en que afirman que comenzó a afectar su carrera, ya que no estaría llenando sus conciertos como en el pasado y que hasta pensaría en cancelar varias de sus fechas, acortando su gira.

En medio de toda esta serie de dimes y diretes, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, le envió un audio a sus más cercanas seguidoras en su canal de difusión en WhatsApp, en el que les agradeció todo el cariño que le dan todos los días y que lo defiendan, pero pidió no lo hagan más: "Vivo profundamente agradecido con todo lo que hacen por mí, ustedes saben que los amo con todo mi corazón. Vivo profundamente agradecido por todo lo que hacen por mí".

De la misma manera, pidió a sus seguidoras que dejen de enfocarse en todo lo negativo que le dicen por X, antes conocido como Twitter, y otras redes sociales, pidiendo que ignoren a los involucrados en esta serie de escándalos y los ataques en su contra y de la hija de Pepe Aguilar: "Y ya que ando por aquí, todo lo gacho, lo feo, lo negativo, los chismes ignórenlo, por favor ya ni se peleen, ni defiendan ni nada. Así que cuando vean cualquier estupidez ignórenla, por favor".

Finalmente, el intérprete de Adiós Amor aseguró que sabe que es complicado ignorar tanto hate, pero que es mejor dejar de lado todo lo que no suma y enfocarse en la música: "Yo sé que a veces se la ponen difícil, que hacen con uno lo que se le da la gana... Cuando no inventan una cosa, sacan otra y demás, pero ni mi corazón está ahí ni mi visión y también quiero que sea así para ustedes. Hay que enfocarnos en lo bonito en disfrutar la buena música y pa'lante". Esto causó que volvieran los ataques y criticas, pues afirman que se hace la "víctima".

Fuente: Tribuna del Yaqui