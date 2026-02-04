Horóscopos HOY Nana Calistar JUEVES 5 de febrero 2026: Predicciones para el amor, dinero y trabajo con Sol en Acuario

Ciudad de México.- Este jueves 5 de febrero de 2026 llega con una energía que empuja a tomar decisiones firmes y dejar de darle vueltas a lo que ya sabes que tienes que hacer. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros señalan un momento clave para actuar con madurez y coherencia. El Sol en Acuario sigue impulsando cambios mentales, nuevas ideas y ganas de romper rutinas, pero el Universo advierte que no todo cambio sirve si no va acompañado de responsabilidad.

No es día para prometer de más ni para seguir postergando conversaciones incómodas. En el tarot se manifiesta El Hierofante, carta que habla de aprendizaje, estructura y sabiduría adquirida, recordando que crecer también implica respetar procesos y asumir compromisos. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque cuando actúas con conciencia, el universo abre caminos sólidos.

Horóscopos de Nana Calistar para este jueves 5 de febrero de 2026

Aries

Este jueves te exige bajar el impulso y subir la estrategia. No todo se arregla a empujones ni con coraje. En el trabajo o escuela, piensa antes de actuar porque un paso mal dado puede atrasarte. En el amor, deja de reaccionar a la defensiva; no todo es ataque. Día ideal para tomar decisiones con la cabeza y no con el enojo.

Tauro

Jueves de firmeza y claridad. Es momento de poner límites sin culpa y dejar de cargar responsabilidades que no son tuyas. En el amor, se estabilizan emociones si hablas con honestidad. Buen día para temas de dinero y organización. Lo que ordenes hoy te dará tranquilidad en los próximos días.

Géminis

La mente anda activa, pero el día te pide enfoque. No quieras abarcar todo o terminarás sin cerrar nada. En el amor, deja claras tus intenciones para evitar confusiones. Jueves ideal para conversaciones importantes y acuerdos que venías posponiendo.

Cáncer

Emociones sensibles, pero con oportunidad de sanar. Este jueves entiende que no puedes salvar a todo el mundo. En el amor, se aclaran sentimientos si hablas desde el corazón. Buen momento para cuidarte, poner límites emocionales y dejar de absorber problemas ajenos.

Leo

El ego quiere mandar, pero el día te pide escuchar. En el trabajo, una crítica bien tomada te ayuda a mejorar. En el amor, baja el orgullo y muestra tu lado vulnerable. Jueves perfecto para demostrar liderazgo desde la madurez y no desde la imposición.

Virgo

Día de estructura y orden, justo como te gusta. Aprovecha para organizar pendientes y ajustar planes. En el amor, relájate y deja de analizarlo todo. Jueves ideal para cuidar tu salud y no sobrecargarte de responsabilidades que no te corresponden.

Libra

Decisiones importantes se hacen presentes. Ya no puedes seguir quedando bien con todos. En el amor, una conversación pendiente define el rumbo. Jueves clave para elegir la paz y la estabilidad emocional, aunque eso implique decir que no.

Escorpio

La intensidad sigue fuerte, pero hoy te conviene usarla con inteligencia. En el amor, deja de controlar y empieza a confiar. Buen día para cerrar ciclos y soltar rencores. Jueves poderoso si eliges sanar en lugar de confrontar.

Sagitario

Jueves de reflexión y ajustes. No prometas más de lo que puedes cumplir. En el amor, sé claro con tus intenciones desde ahora. Buen momento para planear cambios a corto plazo y organizar mejor tu tiempo.

Capricornio

Responsabilidades a la orden del día, pero ojo: no todo es trabajo. En el amor, alguien necesita más atención emocional. Jueves ideal para equilibrar obligaciones y bienestar personal. Aprende a delegar y a descansar sin culpa.

Acuario

Con el Sol en tu signo, este jueves trae decisiones importantes. No todos entenderán tus cambios, y está bien. En el amor, se redefinen relaciones. Día ideal para ser fiel a ti mismo y sostener lo que eliges.

Piscis

Sensibilidad a flor de piel, pero también mucha intuición. Este jueves, confía en lo que sientes y deja de dudar tanto. En el amor, se sanan emociones si hablas claro. Buen día para cuidar tu energía y no engancharte en dramas ajenos.

Fuente: Tribuna del Yaqui