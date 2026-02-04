Imelda Tuñón advierte que Marco Chacón podría tener más material delicado (VIDEO)

Ciudad de México.- A raíz del escándalo que se desató cuando se difundió un video en el que supuestamente la actriz y cantante Imelda Tuñón se autolesionaba golpeándose, la exnuera de Maribel Guardia volvió a hablar del tema ante las cámaras del periodista de espectáculos Eden Dorantes. Durante la entrevista, no solo mencionó a Marco Chacón, sino que también trajo a colación a quien en vida fue su esposo, Julián Figueroa.

A pesar de que ya ha ofrecido declaraciones en otros medios e incluso, como te informamos en TRIBUNA, reveló que el hijo de Joan Sebastian llegó a cachetearla, en esta ocasión expresó una preocupación particular: que el abogado tenga más material audiovisual suyo y pueda utilizarlo en su contra. En ese sentido, durante la conversación responsabilizó al esposo de Maribel Guardia, asegurando que el video proviene de un teléfono al que, según ella, únicamente tenía acceso Chacón. Además, considera que dicho material fue editado y "sacado de contexto".

"Ese teléfono de donde se saca ese video, que aparte está sacado de contexto y no se pone completo, solamente lo tenía el señor Marco Chacón y únicamente él tenía la clave porque yo se la di, entonces nadie más pudo haberlo compartido", explicó la famosa, quien desde hace varios meses se ha visto envuelta en conflictos legales con su exsuegra, misma que incluso la demandó con el objetivo de proteger la integridad de su nieto, José Julián.

Imelda Tuñón

Dentro de todo lo negativo, la personalidad de internet aseguró que, pese a lo complicados que han sido estos días tras la difusión del material, ha recibido un amplio respaldo por parte de colectivos feministas. Asimismo, dijo creer firmemente que la decisión de Marco Chacón solo provocó que su situación se agravara aún más: "Han sido días tremendos, han sido muy fuertes… lo que sucedió ayer siento que fue como darse un balazo en el pie, porque ahorita tengo a un montón de feministas apoyándome, gracias a Dios, por el tema de la Ley Olimpia".

Julián Figueroa la chantajeó

Además, una de las revelaciones más fuertes fue que no era la primera vez que se intentaba chantajearla con dicho video, ya que en el pasado fue el propio Julián Figueroa quien se lo envió, aunque afortunadamente nunca lo hizo público. "Julián me lo mandó a mí para chantajearme… él nunca lo publicó. Fue otra persona quien lo difundió, se llama Marco Chacón", aseguró. De igual manera, manifestó su inquietud ante la posibilidad de que este hombre tenga en su poder más videos privados: "Yo no sé qué otros videos tenga nuestros… aquí se puede estar hablando de contenido muy delicado".

Fuente: Tribuna del Yaqui