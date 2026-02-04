Laura Zapata se confirma como habitante de 'La Casa de los Famosos 6'; destapan otras 2 celebridades

Ciudad de México.- La reconocida y polémica villana de melodramas mexicana, Laura Zapata, oficialmente ha empleado sus redes sociales para confirmarse como habitante de la que será la sexta temporada de La Casa de los Famosos, de Telemundo, después de tantas especulaciones. De la misma manera, en las páginas oficiales del reality han revelado a otras dos celebridades como integrantes.

El próximo martes 17 de febrero del año en curso, se va a estrenar la nueva temporada del tan polémico reality show, del cual se espera que venga con grandes polémica a causa de las celebridades que se dijeron que estarían, y que poco a poco se han ido destapando. Una de ellas fue la reconocida villana de melodramas como La Gata y Esmeralda, que se aseguró sería la mejor pagada y tendría asegurada muchos beneficios.

Aunque no se ha dicho nada del salario y tampoco de los beneficios que tendría sobre sus compañeros, la exactriz de Televisa mediante sus redes sociales compartió un video, en el que no solo confirmó que va a estar en esta emisión, sino que dejó en claro que no viene con la guardia baja, sino que viene a tomar lo que es suyo, o sea el primer lugar, y que no piensa dejarse pasar por encima por absolutamente nadie, confirmando que habrá mucha polémica de su parte.

Laura Zapata confirmada para La Casa de los Famosos pic.twitter.com/3bO8exqMb9 — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 4, 2026

Pero, así como Zapata confirmó su participación en esta sexta temporada, la reconocida influencer de origen colombiano, Yina Calderón, conocida por su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, compartió su video de confirmación, en el que ya también dejó en claro que ella viene por el premio mayor sin importar nada. Por otro lado, la que también confirmó su entrada fue la youtuber, Caeli, que prometió generar mucho contenido para sus millones de fans.

Cabe mencionar que aunque aún faltan varios nombres por ser revelados en estas dos últimas semanas antes del estreno de la emisión, ya se sabe que la exreina de belleza y exdirectora de Miss Universo México, Lupita Jones, el famoso creador de contenido mexicano, Kunno, y la actriz, Jailyne Ojeda, van a formar parte de esta nueva temporada.

Laura Zapata, Yina Calderon y Caeli, en La casa de los famosos USA #LCDLF #lacasadelosfamosos pic.twitter.com/FAs8bNVJwP — Vaya Vaya (@vayavayatv) February 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui