Nicola Porcella desmiente veto de Televisa y en 'Hoy' da inesperada noticia; reemplazará a Raúl Araiza

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador de origen peruano, Nicola Porcella, de nueva cuenta ha dado de que hablar, pues apareció en el programa Hoy por una entrevista, en la que sorprendió con la inesperada noticia, que en un par de semanas se convertirá en el reemplazo de Raúl Araiza en importante proyecto. Esto es para muchos la confirmación de que el galán de melodramas desmiente su veto de Televisa.

Como se sabe, hace un par de días se dijo que Fernando Colunga habría quedado muy molesto con Porcella por llamarlo "gay", y según la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de Serios y Sinceros, mencionó que sabe de buena fuente que en la televisora, por el tema de Colunga le terminaron el contrato y lo tiene sin proyectos: "Estoy en condiciones de confirmar: Nicola Porcella actualmente se encuentra 'congelado' en Televisa por sus desafortunados comentarios contra Fernando Colunga. Fernando fue a quejarse directamente con ejecutivos. Obvio prefieren a Fernando que al peruano".

Pero eso no fue todo, pues en otras redes sociales expertas en el espectáculo, como La Portada AI1, afirmaron que Nicola siguió el ejemplo de su amigo, Agustín Fernández, y le fue a pedir una oportunidad laboral a los altos mandos de TV Azteca, donde posiblemente se le abrirá una puerta para estar en Venga la Alegría como invitado, y tal vez será uno de sus siguientes participates en realitys como Survivor México.

Ahora, durante su entrevista para el matutino de la empresa San Ángel, confesó que por fortuna se encuentra preparándose para estar en el teatro nuevamente y formar parte de uno de los personajes principales en El Tenorio Cómico, reemplazando a Araiza que saldrá el próximo sábado 7 de febrero. Ante esto se dijo honrado y afirma que es un gran reto para él ser quién tome el lugar de 'El Negro' Araiza en este proyecto, pero que se está preparado.

De la misma manera, dejó en claro que él se encuentra feliz y en paz con los proyectos que tiene en puerta para este 2026, destacando que celebrará sus 38 años de la mejor manera, y en el programa Hoy confirmaron que estará de regreso en sus foros para su festejo, lo que fue una nueva confirmación de que no estaría peleado con los ejecutivos de la empresa de Emilio Azcárraga.

