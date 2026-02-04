Paty Cantú se defiende de acusaciones de robarse sus vestidos de novia: "Tengo pruebas de todo"

Ciudad de México.- La reconocida cantante y compositora mexicana, Paty Cantú, de nueva cuenta está dando de que hablar, ya que en una entrevista con el programa Hoy, una vez más ha salido a defenderse de acusaciones en su contra, sobre que se habría robado los vestidos de novia que usó para su boda, asegurando que ella tiene "pruebas de todo" para confirmar que es inocente y no hizo nada malo.

Como se recordará, en el mes de diciembre del 2025, una presunta fuente de Hinojos aseguró que fue hace un par de meses que Paola negoció con Cantú, pues después de que la cantante le dijo que le gustaban sus diseños, le dio la opción de regalarle ropa y le hiciera mención cada vez que la usara, o que se la comprara sin mencionarlo pero que le da un precio especial: "La cantante eligió la opción A, pero al usar las prendas no etiquetaba a la marca. A Paola le pareció de muy mal gusto su actitud".

Ante esto, mencionó que después de la confrontación por esta situación, la intérprete de Goma de Mascar no se ha querido poner en contacto con Paola, y además de todo, la cantante comenzó a patrocinar su propia línea de ropa a través de otra marca muy famosa en el mundo. Aquí no acabó todo, debido a que después de llegar al altar, una vez más fue señalada de supuestamente haberse robado sus vestidos.

#NuevaFotoDePerfil pic.twitter.com/LoJPljYiqa — P A T Y * C A N T Ú (@PatyCantu) November 25, 2025

Durante su llegada a a Ciudad de México, reporteros de Televisa abordaron a Cantú y le cuestionaron sobre ese polémico tema, a lo que declaró que no entiende porque la persona que la señala dice eso, si en realidad esos vestidos ni siquiera son de su marca, afirmando que tiene pruebas para desmentir todo lo dicho: "Los vestidos de mi boda los postee en mis redes sociales, no son de la persona que se puso a decir, entonces, esa conversación nada que ver, yo no sé porque esa persona se puso a decir eso, pero ya es chisme pasado, y les puedo decir que no es verdad y tengo las pruebas".

De la misma manera, mencionó que el problema con la estilista sucedió hace ocho años atrás, y que las colaboraciones se cumplieron como se especificaron, además de señalar que cuando exigieron sus atuendos de regreso, no tuvo problemas y se los devolvieron sin pelear nada: "Es un préstamo que les hizo a mis stylist en el 2018, que su hermana me regaló porque la mencioné en varias historias, luego ella decidió que no quería regalarlo, y se lo regresamos, fue en 2018, nada que ver, yo no tuve contacto y fue en el 2018".

Fuente: Tribuna del Yaqui