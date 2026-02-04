¿Quiénes son los mexicanos señalados en el caso Epstein? Lista de personalidades que aparece en correos

Ciudad de México.- El caso Jeffrey Epstein sigue generando polémica y nuevas supuestas revelaciones mencionan nombres de personas mexicanas incluidas en la famosa lista, pero ¿de quiénes se trata? Esto se sabe:

En los últimos días, la difusión y revisión de archivos judiciales y testimonios relacionados con el caso Epstein ha generado reacciones en distintos países, ante la aparición de nombres de figuras políticas, empresariales y públicas.

En las listas han aparecido nombres de empresarios mexicanos como:

Los empresarios mexicanos Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala y Paula Cussi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, aparecen en correos y listas incluidos en los archivos del depredador sexual Jeffrey Epstein. Cabe señalar que ser mencionado en los expedientes no significa que hayan cometido algún delito.

La orden del Departamento de Justicia para que el delincuente sexual quedara bajo custodia, en julio de 2019.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el pasado 30 de enero más de 3 millones de páginas de archivos del caso Epstein, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada en noviembre. En este paquete se incluyen más de 2 mil videos y 180 mil imágenes. Epstein fue condenado en 2008 por delitos sexuales contra menores y murió en una cárcel de Nueva York en 2019.

Los documentos liberados contienen correos electrónicos, reportes de la Oficina Federal de Investigaciones, testimonios, registros administrativos y listas recopiladas entre las décadas de 1980 y 2000.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se declaró este fin de semana 'absuelto' y acusó conspiraciones políticas contra él.

A mí me ha dicho gente muy importante que no solo me absuelven, sino que además es justo lo contrario a lo que esperaba la izquierda radical", afirmó el mandatario, quien mantuvo relaciones sociales y profesionales con Epstein durante más de 20 años.

Los más de US$577 millones de Epstein en activos se depositaron en un fideicomiso, según reportes de prensa.

Sheinbaum habla sobre supuesta mención de mexicanos en caso Epstein

Ante nuevas revelaciones del caso Jeffrey Epstein en el que supuestamente se mencionan nombres de personas mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que es una investigación que está en Estados Unidos. En su conferencia mañanera de este miércoles 4 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que si autoridades estadounidenses solicitan la colaboración a México, se hará.

Si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México, pues participaremos, pero es un investigación que ocurre en Estados Unidos", dijo la mandataria federal.

Departamento de Justicia de EU retira de su página web miles de documentos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró ayer martes de su página web miles de documentos relacionados con el caso de Epstein, después de que se denunciara que la identidad de las víctimas había quedado comprometida. Indicó a medios estadounidenses que retiró los documentos afectados debido a 'fallos técnicos o humanos' y aseguró que todos los archivos solicitados por las víctimas o sus abogados fueron retirados para su posterior edición. La carta, presentada ante un juez federal, precisó que la revisión de los documentos continuará para asegurar que no haya más información sensible expuesta.

Fuente: Tribuna del Yaqui