Revelan FOTO de Bruce Willis durante su batalla contra la demencia frontotemporal; ASÍ LUCE

Los Ángeles, California.- Bruce Willis volvió a colocarse entre los temas más virales en redes sociales luego de que comenzara a circular una fotografía que algunos usuarios interpretaron como una "reaparición" del actor. La imagen, compartida desde una página de fans en Instagram, generó una ola de reacciones, especialmente por el retiro definitivo del intérprete en 2022 debido a problemas de salud.

Contexto: El actor, reconocido mundialmente por su papel en 'Duro de matar', se alejó de la actuación cuando su familia informó públicamente que había sido diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta directamente la capacidad del habla y la comunicación.

Sin embargo, meses más tarde, en febrero de 2023, se dio a conocer que su condición había evolucionado y que el diagnóstico se había precisado como demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que impacta el comportamiento, el lenguaje y otras funciones cognitivas.

Revelan FOTO de Bruce Willis durante su batalla contra la demencia

La imagen que reavivó el interés muestra a Bruce Willis vestido de manera casual mientras desciende unos escalones. Esto llevó a numerosos internautas a asumir que se trataba de una fotografía reciente. No obstante, la publicación original no especifica cuándo fue tomada, por lo que no existe confirmación verificable sobre su actualidad.

Esa falta de contexto provocó una división entre los seguidores del actor: mientras algunos celebraron la supuesta aparición, otros cuestionaron la fecha real de la imagen. Aun así, la difusión del contenido provocó un amplio número de mensajes de apoyo, cariño y respeto hacia Willis, además de comentarios que recordaron que, en enfermedades neurodegenerativas, los cambios no siempre son evidentes a simple vista.

El actor vive con anosognosia, una condición neurológica que puede impedir que una persona reconozca su enfermedad

La conversación en torno al estado de salud del actor se intensificó también por declaraciones recientes de Emma Heming Willis, esposa de Bruce. Ella compartió que el actor vive con anosognosia, una condición neurológica que puede impedir que una persona reconozca su enfermedad o sea consciente de sus síntomas.

Heming subrayó que este fenómeno es frecuente en casos de demencia frontotemporal y aclaró que no se trata de una actitud de negación, sino de una consecuencia directa de los cambios que la enfermedad provoca en el cerebro.

Fuente: Tribuna del Yaqui