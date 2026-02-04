Rey Carlos III exilia al expríncipe Andrés de la Logia Real tras nuevas FOTOS del caso Jeffrey Epstein

Londres, Inglaterra.- Después de despejarlo de sus títulos reales, el Rey Carlos III ha dado un nuevo paso en el escándalo de su hermano menor, el ahora expríncipe Andrés, debido a que se ha informado que ya oficialmente ya lo ha exiliado de la Logia Real, o sea los terrenos cercanos al Palacio de Buckingham, en medio de la creciente indignación social al filtrarse nuevas fotos del caso de pedofilia y tráfico sexual del fallecido empresario, Jeffrey Epstein, en las que aparece.

Como se recordará, Andrés fue acusado de manera legal por la fallecida Virginia Giuffre, de haber abusado de ella en repetidas ocasiones cuando solamente era una adolescente de 17 años de edad. Aunque el caso acabó, después de que la mujer se quitara la vida a mediados del 2025, salieron fragmentos de su libro en los que menciona atrocidades del hijo de la Reina Isabel II, lo que ocasionó que Carlos III tomará la decisión de deslindarlo por completo de la Corona, despejándolo de sus títulos reales y sus beneficios.

Aunque esto pareció calmar el descontento público, la indignación regresó con mayor fuerza, debido a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos exhibió más de tres millones de documentos del caso de Epstein y Ghislaine Maxwell, en los cuales venía imágenes nuevas de Andrés estando sobre una de las aparentes víctimas del fallecido empresario estadounidense, la cual le cubrieron el rostro para proteger su identidad.

Revelan nuevas fotos del archivo de Epstein:

Aparece el Príncipe Andrés hijo da la reina Isabel II.

Fotos de Milenio pic.twitter.com/PS59UrgFCf — Luis Barranco (@BarrancoAnaya) January 31, 2026

Según se informa, Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, se mudó de su mansión de 30 habitaciones en Windsor y se trasladó a Sandringham Estate. Según la BBC , el antiguo duque de York, de 65 años, abandonó la Logia Real el pasado lunes 2 de febrero de este 2026 por la noche, iniciando formalmente su vida en el exilio, en medio de todo el escándalo.

Ahora se dice que reside temporalmente en Wood Farm en Sandringham, Norfolk, en espera de que se completen las renovaciones en una residencia permanente "más modesta" en Marsh Farm. El medio de comunicación informó el martes que: "se espera que regrese a Windsor en las próximas semanas para recoger el resto de sus pertenencias, pero su base permanente ahora está oficialmente en Norfolk".

Esta es la foto del príncipe Andrés en una fiesta de Epstein. Como verás, ella no va de gala. ¿La monarquía británica te parece suficientemente élite? pic.twitter.com/e9pU8Wi8nl — uD835uDC2CuD835uDC1AuD835uDC27uD835uDC2DuD835uDC1A uD835uDC26uD835uDC1AuD835uDC2BuD835uDC20uD835uDC1AuD835uDC2BuD835uDC22uD835uDC2DuD835uDC1A uD83CuDF3C (@rosaliaxknowles) February 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui