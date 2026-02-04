¿Televisa le llega al precio? Alessandra Rosaldo habla de volver a las novelas; Aitana desea ser actriz

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz mexicana, Alessandra Rosaldo, en una reciente entrevista sorprendió a todos, debido a que reveló que podría volver a las novelas, o algún proyecto de actuación, ya que desea regresar a esa faceta de su vida, incluso agregó que su hija, Aitana Derbez, tiene mucho interés en pertenecer al medio del espectáculo y desea ser actrix y cantante, ¿acaso Televisa le llegó al precio para regresar?

Como se sabe, hace unos días que la cantante de Sentidos Opuestos, estuvo en el centro de la polémica, a causa de que en una entrevista arremetió en contra de los haters, afirmando que las personas que no tienen nada más que odio en su interior no tiene nada más que hacer y por eso es que ya ha aprendido a no prestarles atención, después de que usuarios en redes sociales criticaran a su hija por cantar al lado de Vadhir Derbez.

Ahora, en medio de esta polémica en entrevista del programa Hoy, declaró que ella sí desea volver a la actuación, aunque no sabe si en una novela o tal vez una película o serie, destacando que tiene el deseo de retomar la carrera que por varios años consolidó en el mundo de la actuación: "Me encantaría regresar a la actuación. Ese es como uno de los, no quiero decir objetivos, pero sí uno de los pendientes que tengo por cumplir. Hace mucho que no actúo y me encanta, entonces ojalá que pronto se dé".

A raíz de esto, se le cuestionó por los haters, a lo que mencionó que por desgracia, como persona pública y además pertenecer a la familia de Eugenio Derbez, ya está acostumbrada a este tipo de situaciones, por lo que ya sabe como lidiar y no clavarse en lo que dicen con respecto a ellos, y no se puede esperar más que odio: "La gente no puede escupir más que lo que tiene adentro. Y si lo que tienes adentro es únicamente enojo, odio, frustración y porquería, pues eso es lo que vas a escribir y eso es lo que vas a reflejar en todos los ámbitos de tu vida, no nada más en las redes".

De la misma manera, destacó que conoce bien a su hija, el talento que tiene, y que ella es la que desea ser artista y no es presionada por nadie de la familia, y aunque no es como su sueño que Aitana tome ese camino, siempre la apoyaré: "Pero yo siento que ella va a buscar ese camino. Le encanta bailar, cantar, la música le fascina. De hecho… Pues eso es mucho de lo que los une a Vadhir y a Aitana, esa pasión por la música y el canto y el baile. También le veo que trae la vena de la actuación 100 por ciento".

Fuente: Tribuna del Yaqui