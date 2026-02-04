Tragedia para quarterback de los Kansas City Chiefs: Papá de Patrick Mahomes pasaría 10 años en prisión

Kansas, Estados Unidos.- Además de la perdida de la oportunidad de disputarse el triunfo en el Super Bowl LX, el reconocido quarterback de los Kansas City Chiefs más querido de la historia, Patrick Mahomes Jr., actualmente está pasando por una tragedia familiar, debido a que se ha dicho que su padre, Patrick Mahomes Sr., está en problemas legales muy serios y podría pasar 10 años en prisión.

La mañana de este miércoles 4 de febrero se ha comenzado a viralizar la noticia de que el padre de la estrella de la NFL, por desgracia fue detenido el pasado martes 3 de febrero por elementos de la Policía estadounidense, debido a que estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol, lo que significa que violó una de las condiciones de su condena de cinco años de libertad condicionada por este mismo motivo.

Según los informes de TMZ, el exjugador de beisbol de la MLB, desde febrero del 2024, solo días antes de que Mahomes se disputara el título, y lo ganara en el Super Bowl LVIII contra los San Francisco 49ers, fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que llevó a pagar una multa, sin embargo, en agosto del 2025 volvió a ser detenido por lo mismo, por lo cual se le impuso una condena de cinco años de libertad condicionada y más un año de supervisión intensa, sin embargo, ahora, ha vuelto a reincidir y el fiscal de distrito del condado de Smith, Jacob Putnam, asegura que su castigo sería una década en la cárcel.

Cabe mencionar que hasta el momento, el quarterback y colega de Travis Kelce, no se ha pronunciado al que es su tercer arresto por conducir ebrio, pero en el 2024, después de ganar el trofeo Vince Lombardi declaró que: "Fue durante ese Super Bowl. Se convirtió en una historia y tuve que responder preguntas al respecto. Creo que el solo hecho de saber que me dolió le hizo darse cuenta de que no puede seguir haciendo lo mismo", dejando en claro que tenía la palabra de su padre de no hacerlo de nuevo.

Por su parte, el padre del futbolista de americano señaló en la misma entrevista: "Que tuviera que responder preguntas sobre mí fue probablemente lo más vergonzoso que he vivido en mi vida". La exestrella de la MLB también aseguró que llamó a su hijo para disculparse con él, pues lamentaba que sus actos pudieran desconcentrarlo del juego más importante de su carrera.

Fuente: Tribuna del Yaqui