Actriz de Televisa pide a Imelda Tuñón que le de a Maribel Guardia a José Julián y vaya a terapia

Ciudad de México.- La famosa actriz de Televisa y cantante mexicano, Violeta Isfel, una vez más ha salido en defensa de su colega y amiga, Maribel Guardia, asegurando que es una gran mujer que solo quiere lo mejor para su familia, por esto es que le pidió que vaya a terapia a la joven actriz, Imelda Tuñón, señalando que en ese proceso de sanación estaría bien que le dé a José Julián Figueroa a su abuela.

En medio del nuevo escándalo entre Imelda y la familia de Maribel, en el que la joven compartió un video de su hijo, en el que este explica porque está molesto con la intérprete de Pollito Con Papas, y por el video de Imelda al autolesionarse, mientras que Julián la acusa de haberle tirado acetona en los ojos, y que ella afirmara que fue alterado y tiene pruebas en contra del actor de Mi Camino Es Amarte, para destrozar su carrera y legado.

La actriz de Lagunilla, Mi Barrio, declaró que Maribel está haciendo las cosas bien, que ella extraña mucho a su nieto y trata de respetar los deseos de su exnuera, pero que Imelda no debe de cortar los lazos de esa manera y debe estar abierta a aceptar la ayuda de la actriz de Corona de Lágrimas: "Lo está haciendo perfectamente bien, ella está siendo respetuosa, yo sé que extraña muchísimo a su nieto, pero sabe perfectamente que el lugar que ella tiene en este momento es como su abuela. Creo que un niño tiene que estar con su mamá, pero no le puedes restar el vínculo familiar".

¡Imelda Tuñón RESPONDE al video FILTRADO de su PELEA con Julián Figueroa! ¿Qué OPINAS sobre estos videos?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/aTm8cnxsSR — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 3, 2026

Con respecto al video en el que aparece el único hijo del fallecido Julián Figueroa, Violeta declaró que ella ve que fue alienado por Imelda, que ella sutilmente lo guío para sus respuestas y para el odio a Maribel, destacando que solo le genera traumas e inseguridades: "El último video que vi con el nene, yo estoy viendo a un niño alienado, así se llama legalmente, alienación, y creo que eso es delicadísimo , porque yo que fui mamá sola, como lo repito, jamás en la vida le hablé mal a mi hijo de su papá".

Finalmente, pidió a Imelda que vaya y tome terapia, que busque ayuda para que deje atrás todo, que supere sus problemas y se estabilice, para poder llegar a acuerdos: "Yo sí invitaría a la mamá a que ella necesita ordenarse con ella misma, ya dejar la guerra , dejar la pelea, que si el dinero. Debe hablar muy profundo en terapia, poner orden y si eso implicara que en ese tiempo necesitara dejar a su hijo en un lugar seguro, Maribel es una opción excepcional".

Fuente: Tribuna del Yaqui