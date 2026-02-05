Alfredo Adame tacha a Imelda Tuñón de "esquizofrénica" y afirma que Maribel Guardia es "intachable"

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador de origen mexicano, Alfredo Adame, recientemente brindó una entrevista para Qué Buen Chisme, en la que no ha dudado en arremeter en contra de la joven cantante y actriz, Imelda Tuñón, a la cual declaró como una manipuladora, y hasta la tachó de ser "esquizofrénica", afirmando que su amiga, y querida actriz de melodramas, Maribel Guardia. es "intachable" y la apoya en este caso.

En medio del nuevo escándalo entre Imelda y la familia de Maribel, en el que el reconocido periodista de origen argentino, Javier Ceriani, ha compartido las supuestas pruebas de que la joven actriz ha mentido en sus declaraciones sobre que el fallecido Julián Figueroa la violentaba, mostrando un video del momento en que Tuñón se está autolesionando al estrellarse contra el suelo, usando una toalla de por medio para amortiguar el impacto, Adame ha decidido salir a defender a Guardia.

El polémico ganador de La Granja VIP, declaró que él de manera profesional y personal, conoce muy de cerca a la actriz de obras como Lagunilla, Mi Barrio, y por eso está dispuesto al 100 por ciento a "meter las manos al fuego" por Guardia y hasta por su esposo, el empresario Marco Chacón, asegurando que ambos han actuado con prudencia y con todo su derecho y como lo marca la ley, demostrando que solo desean lo mejor para el menor.

¡Imelda Tuñón RESPONDE al video FILTRADO de su PELEA con Julián Figueroa! ¿Qué OPINAS sobre estos videos?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/aTm8cnxsSR — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 3, 2026

De la misma manera, el exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars, declaró que Maribel es "un ser humano admirable", que merece todo el respeto y la buena vibra del público y compañeros, ya que es una mujer que nunca ha estado en escándalos y a lo largo de su carrera se ha manejado con prudencia, siempre actuando como es debido: "Todo lo que entiendo, ha estado diciendo su exnuera, son pifias, Maribel está blindada contra todo, es su conducta y actitud, su forma de ser lo que la blinda de todo, lo que digan rebota".

Finalmente, el ganador de Soy Famosos... ¡Sácame de Aquí!, declaró que con el video que se ha difundido, solo puede decir que Imelda es una chica con "esquizofrenia", y lo que está haciendo con sus propios videos, usando a su hijo, José Julián Figueroa, podría tratarse de una manipulación relacionada con los problemas que existían en el matrimonio entre ella y el fallecido actor de Televisa.

Alfredo Adame lanza su polémica opinión acerca del video que se viralizo donde Imelda Tuñón tiene un ataque de pánico y brinda su apoyo a Maribel Guardia. uD83DuDCA5uD83EuDD2F#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/TmbADwE7QC — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui