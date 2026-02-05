Ángela Aguilar en nueva polémica: Exhiben que sigue a Cazzu en una red social y le llueven críticas

Ciudad de México.- La reconocida cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, de nueva cuenta se encuentra envuelta en nueva polémica, debido a que exhibieron que sigue todavía a la famosa y querida cantante de trap de origen argentino, Cazzu, en una de sus redes sociales y por ello es que a la esposa de Christian Nodal no le dan tregua y le llueven críticas.

Como se sabe, desde hace casi dos años que los intérpretes de Dime Cómo Quieres, se encuentran en medio del escándalo, pues a tan solo un par de semanas de que Nodal confirmara su rompimiento con la creadora de Nena Trampa, tras ocho meses de haber dado a luz, confirmaron que estaban en una relación sentimental, e incluso que se casaron en Roma con una ceremonia, alimentando el rumor de que habrían comenzado su romance a través de una infidelidad.

Como era de esperarse, la hija menor de Pepe Aguilar, ha sido señalada de robamaridos y de destruye hogares, debido a que estaba de por medio la pequeña Inti Nodal. Pese a que han pasado casi dos años de esto, en redes sociales no la han perdonado y siguen criticándola y atacándola por este motivo, siguiendo sus movimientos de cerca, incluso han asegurado que le copia en todo a Cazzu, y le envidia que sea "mejor" en todo.

En medio de estos señalamientos, la reconocida exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, informó a través de su cuenta de TikTok que se dio cuenta que Ángela sigue todavía en la red social de Threads, incluso compartió el video en el que lo muestra, y que a la par exhibe que en otras redes sociales más usadas, como Instagram sí la dejó de seguir, lo que alimenta aún más las teorías de que la estaría vigilando para "seguirle copiando".

Cabe mencionar que muchos de los seguidores de la presentadora del programa Hoy, aseguraron que: "Que miedo, fui a ver, y si la sigue", destacando que la estaba acosando y que no tiene descaro por seguirla, que "es de lo peor", mientras que otros aprovecharon para burlarse y señalar que "es para saber que ponerse de ropa", e incluso han comparado esta situación con la de Irina Baeva y Geraldine Bazán.

Fuente: Tribuna del Yaqui