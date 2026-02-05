Bad Bunny lanza mensaje a mexicanos a días de su medio tiempo en el Super Bowl: "¡Viva México!"

California, Estados Unidos.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a ser el centro de admiración de sus seguidores en México con un gesto inesperado durante una conferencia de prensa previa al Super Bowl 2026. En ese evento, organizado por Apple Music, el artista celebró con el característico grito: "¡Viva México, cabrones!". Este momento, recibido con risas y aplausos, refuerza su vínculo con el público mexicano en la antesala de su presentación en el espectáculo de medio tiempo.

¿Cómo fue el mensaje que Bad Bunny dedicó a los mexicanos?

En el último momento de la conferencia, un seguidor mexicano interrumpió la dinámica para expresar su afecto por el puertorriqueño e indicó que su madre también compartía esa admiración. Emocionado por el ambiente, solicitó un saludo dirigido a su madre, en el cual Bad Bunny respondió al instante: "Saludo a tu mamá y a la de todo el mundo", frase que provocó tantas risas como simpatía entre los asistentes.

El vínculo entre Bad Bunny y sus fans mexicanos se potenció en anteriores presentaciones, pero durante este intercambio demostró familiaridad con los códigos culturales locales, adoptando expresiones populares entre el público. En la misma instancia, no dudó en reiterar su cariño por el país al exclamar "¡Viva México, cabrones!", un gesto que selló su complicidad con los seguidores presentes.

Sobre el show de medio tiempo, Benito no confesó quiénes serán sus invitados, y tampoco habló sobre los rumores que señalan que dejará un testimonio político contra ICE o Donald Trump. Estos episodios ocurren en un contexto de alta expectación por parte de la audiencia mexicana, tras el anuncio de su participación en el espectáculo principal del Super Bowl 2026.

La atención mediática en torno al artista creció aún más tras su paso por los Grammys 2026, donde pronunció un mensaje polémico al recibir un galardón de Mejor Álbum del Año, triunfando por encima de otros artistas como Lady Gaga y Justin Bieber. Bad Bunny continúa así consolidando su influencia y proximidad con una de las audiencias más fieles en Latinoamérica.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX ha generado una ola de rumores tras la filtración de videos de los ensayos de Bad Bunny, cuya presentación está programada para el 8 de febrero en el estadio Levi's. Esta filtración, que circuló ampliamente en redes sociales y llegó a millones de usuarios en pocas horas, anticipa detalles nunca antes revelados sobre el show que acompañará el partido entre los England Patriots y los Seattle Seahawks.

A pesar de la lejanía, el audio permitió a los fans identificar con nitidez la canción 'Baile inolvidable', lo que confirma que este tema será parte del repertorio en el esperado intermedio. El entusiasmo en redes sociales creció tras estas revelaciones, mientras se multiplicaban los comentarios y las conjeturas sobre el posible setlist.

En otro video publicado horas más tarde, los seguidores lograron captar nuevos fragmentos musicales en los ensayos. Aunque la calidad del audio no permitía identificar todas las canciones con certeza, muchos usuarios coincidieron en haber escuchado acordes asociados con el género salsa y especulan que se trataba de 'Callaita', otra de las canciones más populares del artista puertorriqueño.

