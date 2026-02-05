Belinda gana a Lupillo Rivera en su primera audiencia por la demanda de violencia mediática y digital

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz, Belinda, este mes de febrero tiene mucho que celebrar, pues además del éxito en su carrera, también se ha dicho que ha ganado parcialmente lo que fue la primera audiencia de ratificación en contra del cantante de corridos, Lupillo Rivera, que se realizó para presentar sus respectivos casos en la demanda de violencia mediática y digital que interpuso la intérprete de Luz Sin Gravedad.

En octubre del 2025, Lupillo estrenó su libro titulado Tragos Amargos, en los que mencionó detalles impactantes sobre su relación con la exactriz de Televisa, quién decidió presentar una demanda por violencia mediática y digital, solicitando medidas de protección, considerando que el contenido en el libro viola sus derechos. Ante esto, Rivera no se quedó callado y la contrademando por "tratar de deslindarse de las acusaciones en su contra".

Ahora, a cuatro meses de las acciones legales, en la Ciudad de México se llevó la primera audiencia de ratificación, en la que se dice que Belinda Peregrín Schüll, salió parcialmente victoriosa. Sus abogados, en entrevista para Televisa Espectáculos hablaron a la prensa, afirmando que las medidas de protección pedidas por la cantante, fueron autorizadas para seguir de manera indefinida: "Las medidas de protección siempre deben de continuar conforme continúe el riesgo, si hay un riesgo latente por el cual se otorgaron deben de continuar vigentes, en este caso se presume que se atenta en contra de la intimidad de las personas".

Lupillo Rivera asegura que no hizo nada malo al revelar detalles del supuesto romance que tuvo con Belinda.



De la misma manera, informaron el equipo legal del hermano de la fallecida Jenni Rivera no se presentaron, por lo que el resto de la audiencia fue atrasada, ya que el juez decidió otorgarles unos días de oportunidad para que presenten su caso, sin embargo, la ausencia y el mantener las medidas de protección, son considerados como una victoria para la protagonista de Carlota, ya que dan puntos a favor de sus declaraciones sobre sentirse agredida de manera pública y que su imagen se vea afectada, evitando así, que el libro se siga promocionando con el uso de su imagen.

Pero, esto no fue lo único ocurrido en la audiencia, ya que la defensa de Belinda, también alegó que hay un problema de identidad por el nombre de Lupillo, debido a que se presentó la demanda contra Guadalupe Rivera Saavedra, presunto nombre real del cantante, sin embargo, según el equipo legal de Belinda, la defensa de 'El Toro del corrido' presentaron documentos legales que acreditan que su nombre es otro. Hasta el momento Lupillo no se ha pronunciado, pero se espera que pronto presente documentos para esclarecer el hecho y saber que pasos se tomarán a seguir.

Hay un tema de diversidad de personas, porque la fiscalía denuncia al señor Lupillo Rivera Saavedra y los documentos oficiales del señor Lupillo es señor Lupillo Saavedra Rivera…y entonces estamos ante la situación de diversidad de personas, son dos personas distintas totalmente con el tema de sus documentos oficiales, en su pasaporte", dijo la abogada Mariana Gutiérrez.

