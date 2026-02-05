Carlos Rivera sufrió trágica muerte y en 'Sale el Sol' hace una dolorosa confesión: "Es doloroso"

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano, Carlos Rivera, recientemente presentó una entrevista en exclusiva para Sale el Sol, en la cual decidió abrir su corazón, y además de hablar de su disco, también habló sobre la trágica muerte que sufrió de uno de sus seres más amados hace casi cuatros, haciendo una dolorosa confesión con respecto a este hecho, que afirma sigue siendo "muy doloroso" para él.

El señor José Gonzalo Gilberto Rivera, falleció el 27 de agosto del 2022, debido a un infarto fulminante, que dejó a Carlos completamente devastado, pues a lo largo de su tiempo en el mundo del espectáculo, siempre afirmó que su progenitor era su "fan número 1". Ahora, a casi cuatro años de la partida del señor, el intérprete de Recuérdame, habló de este lamentable hecho en su vida y como lo inspiró para su nuevo álbum, que tiene concepto 100 por ciento de mariachi.

Rivera en una entrevista en exclusiva para el matutino de Imagen TV, declaró que en medio del dolor por la trágica muerte de una de las personas más importante, nacieron dos canciones, y que de ahí, comenzó a nacer lo que ahora será su nuevo álbum, asegurando que para él será el más especial: "Hay un par de canciones que para mi son muy, pues me llegan mucho al corazón, porque son las canciones que le escribí a mi papá cuando murió, una se llama No Es Para Menos y otra se llama Almas".

El esposo de Cynthia Rodríguez destacó que dado a que gran parte de su inspiración fue el transformar el dolor de perder a su padre, que aún siente muy profundo y cree que jamás acabará, ha decidido dedicarlo a su memoria, así como la cultura mexicana de honrar a aquellos que se adelantaron: "El álbum tiene una dedicatoria para él, porque hace tres años y medio que falleció, y todo ese proceso que he tenido desde ese día hasta ahora, que continúa y que nunca acabará, pero que me llevó a esto, algo muy bonito que nos pasa a los mexicanos, vamos del dolor a algo bonito".

Finalmente, confirmó que otro punto que hace especial a este nuevo material discográfico, es el hecho de que cantará al lado de Alejandro Fernández, que afirma admira, por su desempeño al representar al país con su música, y es un gran amigo, con el que graba por primera vez un disco: "Estoy muy emocionado porque Alejandro es un gran amigo, aparte de ser la gran estrella que es, de ser el que representa nuestra música en el mundo. Fue muy padre todo, hemos cantado juntos, pero es la primera vez que grabamos".

Fuente: Tribuna del Yaqui