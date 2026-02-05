Comisionado de la NFL manda inesperado mensaje a Bad Bunny tras alzarse contra el ICE en los Grammy 2026

California, Estados Unidos.- El actual comisionado de la NFL y empresario estadounidense, Roger Goodell, en una reciente rueda de prensa le manda un inesperado mensaje al famoso cantante de origen puertorriqueño, Bad Bunny, y al público preocupado del Super Bowl LX, con respecto a que podría pasar en el show de medio tiempo, después de que alzo la voz contra el ICE durante la ceremonia de los Grammys 2026.

El pasado domingo 1 de febrero, el puertorriqueño hizo historia al ganar el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, pero en vez de enfocarse en su triunfo, alzó la voz contra el ICE durante su discurso : "Voy a decir fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos. Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia".

Ante esto, Roger en una reciente rueda de prensa rumbo al Super Bowl LX, decidió salir a calmar el escándalo de este discurso, y al hablar sobre el show de medio tiempo del denominado 'Conejo Malo', afirmando que no reconsiderarán cambiar el espectáculo, y asegura que en el escenario del Levi's Stadium, no habrá posturas sociales y políticas sino que simplemente será un momento de unidad y celebración, incluso entre fans de los New Egland Patriots y los Seattle Seahawks.

Sus declaraciones nacen, después de que en redes sociales en el que muchos afirmaron que era posible que el intérprete de Ella Es Callaíta, tomará un rumbo más político, similar al Super Bowl encabezado por Kendrick Lamar en el 2025, Roger Goodell ha dicho que no espera que el espectáculo del medio tiempo sea "divisivo" ni que contenga mensajes políticos explícitos. En cambio, cree que Bad Bunny entiende que la plataforma del Super Bowl es una gran oportunidad para reunir a la audiencia a través de la música y el entretenimiento.

De la misma manera, el comisionado de la NFL declaró que el que se eligiera a Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl LX fue cuidadosamente seleccionado ante el impacto global que ha tenido en los últimos años, y que cumple con ser una figura capaz de "atraer a distintos públicos y unir a la gente gracias a su gran creatividad y talento", afirmando que su triunfo en los Grammys lo confirmó.

Roger Goodell heard Bad Bunny condemn ICE at the Grammy’s, rumors that he may wear a dress to honor LGBTQ icons, knows he incorporates demonic themes in his music, heard him mock NFL fans for not knowing Spanish on SNL, & he STILL believes the Halftime Show will “unite people”…… pic.twitter.com/sggaKzU0nP — Jon Root (@JonnyRoot_) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui