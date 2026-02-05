Edith Márquez se encuentra devastada por la muerte de su hermana, comparte emotivo mensaje

Ciudad de México.- La famosa cantante mexicana, Edith Márquez, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras la muerte de su hermana, Lilia Márquez Landa, quien perdió la batalla contra el cáncer de mama. La noticia fue dada por el actor José Camar, sobrino de Edith Márquez, quien expresó su profundo amor hacia su madre en un emotivo mensaje.

El actor manifestó: "Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tú, vives y vivirás en mí siempre. Ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome. Lamentablemente, hoy mi mamá falleció".

Edith Márquez honra la memoria de su hermana

Edith Márquez, conocida por su poderosa voz, compartió un mensaje a su hermana en sus redes sociales. En su texto, expresó el profundo vacío que deja la partida de Lilia:

Y entonces me encuentro en un silencio, amargo y desolador. Mi alma estará en silencio honrando tu ausencia. Vuela muy alto, hermanita mía, y mándanos fuerza y sabiduría para aprender a vivir sin ti", compartió.

La actriz también mencionó la importancia de los momentos vividos con su hermana, asegurando que siempre los llevará en su corazón: "El tiempo, la distancia, ni tu partida de este plano podrán borrar los recuerdos de mi alma y de mi ser". Algún día volveremos a estar juntas, y podré abrazarte, y reír como siempre lo hicimos.

La noticia del fallecimiento de Lilia Márquez Landa ha generado una ola de solidaridad hacia la compositora y su familia. Amigos y colegas de la industria musical, como Yuri, Lidia Ávila de OV7, Carlos Cuevas y Lisset, han expresado sus condolencias y apoyo a través de mensajes en redes sociales. Estas muestras de cariño han sido un consuelo para la familia en estos momentos de dolor.

La batalla final de Lilia Márquez: entre tratamientos y la fe de su hijo

El pasado 26 de enero, José Camar había compartido la difícil situación por la que estaba pasando su madre, quien había recaído en la enfermedad. En sus redes sociales, explicó: "Hoy mi mamá está luchando por su vida y necesitamos de su ayuda. Hace años ella tuvo cáncer, lo enfrentó, lo superó y hace tres años regresó, primero a los huesos, ahora está en las meninges, en su cerebro, en la médula ósea".

La familia se esforzó en la búsqueda de tratamientos para Lilia Márquez Landa. A pesar de las quimioterapias y radioterapias, los médicos recomendaron cuidados paliativos. José Camar, en su afán por encontrar una solución, mencionó en aquella ocasión: "si alguien de ustedes de verdad sabe algo más, algo que sepan que pudiera ayudar, se los agradecería mucho y estamos abiertos a escuchar".

En un intento por continuar con los tratamientos, la familia lanzó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos. "Todo esto sigue implicando gastos, viajes, citas y después de tres años ya no podemos solos, por eso decidimos abrir un GoFundMe, es para que podamos seguir y ella pueda seguir intentándolo y probar nuevas cosas, porque no queremos rendirnos aún. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes".

Tengo todavía muchas cosas por vivir: Hermana de Edith Márquez

En un video compartido en redes sociales, la hermana de Edith Márquez expresó su deseo de seguir viviendo y agradeció el apoyo recibido: "Gracias con el corazón en mi mano a los que han apoyado, los que han donado, los que sobre todo nos han dado todo su cariño, todo su amor. Para nosotros eso es lo más importante. Yo quiero seguir en esta tierra, no me quiero ir, siento que tengo todavía muchas cosas por vivir, por estar con mi hijo".

Hoy el luto que envuelve a la familia no es solo de tristeza, sino de un profundo respeto por una guerrera que enseñó el valor de no rendirse nunca. Lilia Márquez Landa se marcha dejando un legado de fortaleza inquebrantable y un amor que, como bien dice su hijo, vivirá eternamente en cada latido de quienes la amaron. Mientras Edith Márquez honra su ausencia con el alma en pausa, queda el consuelo de que su batalla terminó para dar paso a una paz infinita y merecida.

Fuente: Tribuna del Yaqui