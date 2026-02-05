Escándalo en la Realeza: 2 mujeres más acusan al expríncipe Andrés de abuso en el caso Jeffrey Epstein

Londres, Inglaterra.- Desgraciadamente la Realeza británica sigue envuelta en un terrible escándalo, debido a que recientemente se ha informado que al menos dos mujeres más, en los documentos que se han filtrado del caso de Jeffrey Epstein, han alzado la voz para acusar de abuso sexual al antiguo Príncipe Andrés, que ahora está despojado oficialmente de su título. Una de ellas afirmó que fue enviada a Royal Lodge.

A días de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos liberara más de tres millones de documentos en este polémico caso, salió a la luz, el testimonio de una bailarina exótica, que afirmó que fue engañada por Andrés Mountbatten Windsor y Epstein de hacer "varios actos sexuales", obligarla a un trío y hasta hacerles un baile por 10 mil dólares, y no recibir más que una pequeña fracción al respecto. La joven declaró que fue "tratada como una prostituta", y que los hechos ocurrieron en la casa de Epstein en Palm Beach en 2006.

Dichas declaraciones, según los documentos, fueron realizadas el 23 de marzo del 2011, y que el abogado de a misteriosa mujer, William Vogeler, aseguró que su clienta fue abordada en una fiesta ofrecida en un club de striptease cercano a la mencionada casa, que la llevó a uno de los dormitorios del piso superior, donde ya los esperada el entonces duque de York, al que fue convencida por jugosa oferta de bailarle a ambos, pero que después se le exigió un trío. Al no recibir el dinero ofrecido, pide 250 mil dólares.

Ella dijo que la habían contratado para bailar, no para tener sexo. El señor Epstein dijo que le pagarían más tarde por bailar y la convencieron de participar en varios actos sexuales. Después de que los hombres se convencieron... invitaron a mi clienta a viajar con ellos a las Islas Vírgenes. Ella declinó la invitación", aseguró el abogado.

Revelan nuevas fotos del archivo de Epstein:

Aparece el Príncipe Andrés hijo da la reina Isabel II.

Fotos de Milenio pic.twitter.com/PS59UrgFCf — Luis Barranco (@BarrancoAnaya) January 31, 2026

De la misma manera, hay otro reporte de una mujer diferente, de la que no han revelado identidad, en la que afirma que fue "traficada al Reino Unido para tener relaciones sexuales con Andrés" en el año del 2010 en su vivienda de Royal Lodge. Según los informes, la chica tenía 20 años en ese momento, y asegura que pasó la noche en la mansión de 30 habitaciones, y que después fue llevada al Palacio de Buckingham a tomar el té como si fuera una invitada.

De confirmarse esto, sería la primera chica que habría sido abusada en una propiedad de la Corona británica. Por su parte, la policía de Thames Valley dijo que estaba "al tanto de los informes sobre una mujer que supuestamente fue llevada a una dirección en Windsor en 2010 con fines sexuales". Hasta el momento la familia real se ha mantenido en silencio ante toda la nueva información que ha salido.

ÚLTIMA HORA:



El ex príncipe Andrés ha sido expulsado de la Logia Real tras los archivos de Epstein. Las últimas acusaciones afirman que Andrés compró, torturó y asesinó a una joven.



¡Un acto demoníaco y satánico! uD83CuDFAF pic.twitter.com/hYomS75TtS — uD83CuDF10EL GRAN DESPERTARuD83CuDF10 (@destapandolose1) February 4, 2026

