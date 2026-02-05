Filtran VIDEO del ensayo de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl desde el Levi's Stadium

California, Estados Unidos.- Los spoilers del Super Bowl no tardaron en hacerse presentes, ya que estamos a tan solo tres días de que se presente en el show del medio tiempo del Super Bowl LX. Se sabe que este espectáculo ya causa mucho revuelo en los fans de Benito, el misterio que se agrega por todo lo que está por ocurrir hace más emocionante todo.

Tan solo esta semana se filtró el supuesto setlist que Bad Bunny preparó para su show del medio tiempo; sin embargo, nada está confirmado hasta hoy, ya que cada uno de los espectáculos que se prepara para el Super Bowl permanece en secreto hasta que se vive dentro del estadio. Pero este año ya se filtró un video del ensayo del puertorriqueño.

A través de redes sociales se volvió tendencia el video tomado en las afueras del Estadio Levi's en el que se logra captar parte del ensayo del ganador a Canción del Año en los Premios Grammys 2026 y los fans tienen mucho, pero mucho qué decir.

Una usuaria se volvió viral en TikTok tras subir un video que grabó desde su departamento, ubicado tan solo a unos metros del estadio donde se realizará el gran tazón, pero lo sorprendente no es la vista, sino que en el fondo se alcanza a escuchar la voz de Bad Bunny en el que sería su ensayo previo al show de este domingo.

Bad Bunny cantaría BAILE INoLVIDABLE en el Super Bowl

En TikTok el video se volvió viral y es que escucha el sonido de la canción que emana de los alrededores. Usuarios en redes sociales fueron los que reconocieron de inmediato la canción:

Qué emoción, lloré cuando escuché Baile inolvidable en su concierto en México; ahora en la tele, cuando lo vea, también voy a llorar, jajaja".

En otro video de más cerca al estadio, se pueden escuchar notas musicales que algunos usuarios identifican como salsa, aunque no se distingue con claridad qué canción es.

Lo que sí es seguro es que Santa Clara, en California, ya se prepara para un fin de semana lleno de espectáculos y de ritmos latinos con dicho tema. Mientras tanto, queda esperar a que llegue el medio tiempo del partido para disfrutar de todo lo que el reguetonero preparó para el evento más visto a nivel mundial. Por ahora, solo tenemos esta prueba de sonido y ensayo visto desde el exterior tras captarse alas afuera del Estado Levi's.

¿Cuándo y dónde será el Super Bowl?

El Super Bowl LX se jugará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium (Santa Clara, California) y la final será entre New England Patriots vs Seattle Seahawks. Bad Bunny está anunciado como el artista del show de medio tiempo. Además del halftime show, el evento incluye un espectáculo previo con Green Day e interpretaciones protocolares como el Himno Nacional de Estados Unidos que estará a cargo de Charlie Puth y otras piezas tradicionales del pregame.

Fuente: Tribuna del Yaqui