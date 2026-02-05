Horóscopos HOY Nana Calistar VIERNES 6 de febrero 2026: Predicción para fin de semana con energías renovadas

Ciudad de México.- Este viernes 6 de febrero de 2026 llega con una energía de movimiento y liberación que marca el arranque del fin de semana, momento adecuado para renovar energías. De acuerdo con lo que comparte Nana Calistar, los astros impulsan a cerrar pendientes, soltar tensiones acumuladas y darte permiso de respirar después de días de decisiones importantes.

El Sol en Acuario sigue empujando cambios internos, ideas nuevas y ganas de romper con lo que ya se sentía pesado. Nana Calistar advierte: este viernes 6 de febrero no es para engancharte en pleitos ni cargar con preocupaciones ajenas, sino para soltar, avanzar y permitirte disfrutar el momento. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque cuando te liberas de lo que pesa, el universo abre nuevos caminos.

Horóscopos de Nana Calistar para este viernes 6 de febrero de 2026

Aries

Este viernes llegas con toda la intensidad acumulada de la semana. Antes de explotar, respira y piensa. En el trabajo o escuela, termina pendientes para no arrastrarlos al fin de semana. En el amor, evita discutir por cosas pequeñas. La noche pinta mejor si decides relajarte y no pelear por todo.

Tauro

Viernes de estabilidad, pero también de decisiones importantes. Te toca poner límites, sobre todo en temas de dinero y tiempo. En el amor, alguien espera más atención de tu parte. Buen día para cerrar la semana en calma y consentirte un poco.

Géminis

La mente anda a mil por hora y con ganas de salir. Este viernes es ideal para socializar, pero sin descuidar responsabilidades. En el amor, evita los enredos y las indirectas. Sé claro. El fin de semana promete diversión si no te metes en chismes.

Cáncer

Emociones sensibles, pero con ganas de paz. Este viernes es perfecto para cerrar la semana con tranquilidad. En el amor, se fortalecen lazos si hablas desde el corazón. No cargues problemas ajenos, aprende a soltar.

Leo

Viernes de movimiento y atención puesta en ti. Querrás destacar, pero cuidado con el orgullo. En el amor, una actitud más relajada mejorará todo. Buen momento para planear una salida o convivir con amigos.

Virgo

Cierras la semana con muchas cosas en la cabeza. Organiza lo que puedas y deja el resto para después. En el amor, relájate y no analices tanto cada detalle. Este viernes te conviene descansar y desconectarte un poco.

Libra

Viernes de decisiones emocionales. Hay algo que vienes pensando y ya es momento de aclararlo. En el amor, hablar con sinceridad te dará paz. Buen día para soltar tensiones y disfrutar el inicio del fin de semana.

Escorpio

La intensidad sigue presente, pero el viernes te pide calma. Evita discusiones innecesarias, sobre todo con personas cercanas. En el amor, menos control y más confianza. La noche puede traer momentos importantes si te relajas.

Sagitario

Viernes con ganas de libertad, movimiento y cambio de rutina. Es buen día para salir, convivir y despejarte. En el amor, sé claro con lo que quieres y no juegues con sentimientos. El fin de semana comienza con buena energía.

Capricornio

Cierras la semana cansado, pero con avances importantes. Este viernes date permiso de descansar sin sentir culpa. En el amor, alguien necesita más cercanía emocional. El equilibrio será clave para disfrutar el fin de semana.

Acuario

Con el Sol en tu signo, te sientes con más fuerza y claridad. Este viernes trae ideas nuevas y ganas de hacer algo diferente. En el amor, se abren oportunidades si te muestras tal cual eres. Buen inicio de fin de semana.

Piscis

Sensibilidad alta, pero también mucha intuición. Este viernes cuida tu energía y evita engancharte en problemas ajenos. En el amor, una charla sincera puede sanar mucho. La noche será ideal para descansar y reconectar contigo.

