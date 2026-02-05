Muere la influencer Maria Constantine a los 18 años; exnovia de su pareja la apuñaló en la calle

Brasilia, Brasil.- La reconocida influencer de origen brasileño, Maria Constantine, desgraciadamente murió a los 18 años de edad, después de haber sufrido un lamentable ataque por parte de Kallyne Santos da Silva, la exnovia de su actual pareja, que tras toparse con ambos en las calles de la ciudad de Recife discutieron y la apuñaló varias veces. La creadora de contenido llegó al hospital pero no sobrevivió.

Fue a través de los medios de comunicación brasileños, que se informó que Maria Luiza Costa da Silva, nombre como Maria o Malu Constantine, al haber salido con su actual pareja, Gabryel Nascimento da Silva, se encontró con su aparente asesina fuera de un bar el pasado sábado 31 de enero, ubicado en la ciudad de Recife, con la cual habrían comenzado una charla, que terminó en esta terrible tragedia.

Según los informes de los testigos presentes, los tres involucrados al encontrarse comenzaron a dialogar de manera pacífica, pero de un momento a otro, la conversación comenzó a subir de nivel hasta alcanzar a convertirse en una fuerte discusión, en la que Kallyne sacó de su bolso un cuchillo y se le fue encima a la creadora de contenido, apuñalándola en varias ocasiones, creando heridas de gravedad.

En los informes compartidos, se dice que Gabryel al ver la acción de su expareja, se lanzó en su contra para defender a su pareja, siendo herido en la pierna, tras lo que Maria logró defenderse y arrebatarle el cuchillo y hacerle una herida en el abdomen. Tras este dramático enfrentamiento, uno de los presentes ayudó a la pareja y en su auto los llevó lo más rápido posible al hospital más cercano, mientras que la agresora se dio a la fuga.

Por desgracia, se ha informado que pese a la intervención médica y todos los esfuerzos para mantenerla viva, la influencer brasileña perdió la vida ante la severidad de las heridas ocasionadas por el arma blanca, mientras que Gabryel, fue estabilizado de su profunda herida en el muslo y dado de alta. Con respecto a la agresora, se informa que supuestamente fue detenida en otro hospital, cuando también fue atenderse, por lo que se encuentra hospitalizada, pero bajo custodia policial y sin derecho a fianza, en lo que las autoridades esclarecen los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui