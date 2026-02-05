¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360 y Draft Femenil? Adelantos jueves 5 de febrero

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, debido a que se dice que María Fernanda Cazares se romperá ante la presión. Además de que se ha revelado en los spoilers quién ganará la Villa 360 la noche de este jueves 5 de febrero del 2026, y también quién será la aspirante que se gane su lugar en la décima temporada al ganar el Draft Femenil.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, en especial para los azules, debido a que Ernesto Cazares sostendría a su hermana mientras que se derrumba por su derrota y no conseguir su lugar en la décima temporada, mientras que una vez más, 'El Mono' Osuna y el resto de los varones rojos, se verán en una intensa pelea con los azules, que podría llegar hasta los empujones.

Ahora, tras tres días de intensos enfrentamientos, se llega el final del Draft Femenil, en la que se verá una vez más a María Fernanda Cazares, tratar de derrotar a sus contrincantes, la jugadora de flag futbol, Angie Mesta, que ya le ganó una vida el pasado lunes 2 de febrero, la nadadora olímpica, Fernanda Richaud, y la crossfitter y porrista, Natasha Septien. Sobre quién triunfará, declaran que podría ser Mesta, y que por este motivo es que Cazares rompería en llanto

¡Felicidades Equipo Rojo! uD83DuDC4F Esta noche nos dieron una gran noche de competencia y nos demostraron su confianza con tal de conseguir la victoria. ¡A disfrutar! uD83DuDD34uD83DuDE0E #PorLaRecompensa#ExatlónMéxico uD83DuDC9A Lunes a viernes uD83DuDD63 8:30 PM, domingos uD83DuDD56 8:00 PM, por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/F9jfnWN8Et — Exatlón México (@ExatlonMx) February 5, 2026

De la misma manera, se ha señalado que en cuanto al tema de quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, una vez más sería reclamado por los azules, liderado por Evelyn Guijarro, siendo la tercera defensa efectiva por parte de estos entre la semana 18 y 19. De ser así, los integrantes del equipo liderados por Mati Álvarez regresarían a las Barracas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos motivados para disfrutar de las comodidades, volverían a la Villa 360 tras una semana en las barracas.

Fuente: Tribuna del Yaqui