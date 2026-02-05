Su hijo le salvó la vida: Conductora de Televisa intenta quitarse la vida tras denunciar abuso

Ciudad de México.- La reconocida conductora de Televisa originaria de España, María José Suárez, brindó una entrevista en la que por desgracia se sinceró sobre el hecho de que intentó quitarse la vida, un par de años después de haber sufrido y denunciado el abuso sexual que recibió por parte de uno de sus colegas, confesando que tristemente su hijo menor le salvó la vida al entrar en ese momento trágico.

Desgraciadamente, a inicios del 2025, María José decidió romper el silencio sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida, su abuso sexual. Según la presentadora de origen español, fue violada, drogada y recibió una brutal golpiza por parte del presentador de Bandamax y cantante mexicano, 'Chito' Villegas, destacando que para ella esta experiencia la ha dejado muy mal emocionalmente, y en especial porque ha recibido ataques y amenazas tras alzar la voz.

Fue durante su más reciente entrevista en el podcast Conversaciones Ching..., que Suárez reveló que tras alzar la voz, el iniciar un proceso de divorcio con Mauricio Barcelata, vivió un intenso momento de quiebre que la llevó a cometer un intento de suicidio, destacando que fue justo en el primer aniversario del abuso de 'Chito': "Hasta hace año y medio recordé el día exacto... porque fue el día en que yo me intenté suicidar. Yo no entendí porque ese domingo entré en una crisis mal no podía parar de llorar".

¡María José Suárez habla de los ataques, críticas y juicios que ha recibido en redes sociales y con su círculo cercano después de romper el silencio y hablar del abuso que sufrió! uD83DuDE14uD83DuDCF1uD83DuDCFA #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/7L982vd83Y — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 9, 2024

La exparticipante de Guerreros 2020, declaró que ella llamó a su hermana en plena crisis diciendo que no sabía que le pasaba, pero que sentía que no podía más, asegurando que mientras que el presentador de Venga la Alegría se había ido con su hijo mayor un partido de futbol, ella se tomó unas pastillas, pero su hijo menor la salvó: "Cuando entró, me arrepentí y le hablé a mi hermana. Le dije: 'Necesito que me ayudes, acabo de tomar pastillas, no me quiero morir'. Eso es lo más doloroso que te puedo decir que he hecho, no por mí, sino por él. Él me dijo: '¿Qué hiciste, mamá?', y le dije: 'Perdóname'".

Suárez declaró qué ya recibió ayuda psiquiátrica y que también buscó apoyo para su pequeño, pues lo llevó con una paidopsicóloga, quien le confirmó que, a pesar de la difícil escena que había presenciado, el niño se encontraba estable, pero que ella, como madre quiso hablar del tema con sinceridad y prometiéndole que jamás haría algo así: "Hablé con él, le dije 'perdóname no fue por ti, estoy rota. Es muy cansado vivir así no eres tú ni tu hermano me cansé' y me dijo 'júrame que no lo vas a volver a hacer' y le dije 'te lo juro por ti y tu hermano'".

Fuente: Tribuna del Yaqui