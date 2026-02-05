'Superman' y 'Lex Luthor' llegan a la CDMX: Tom Welling y Michael Rosenbaum tendrán convivencia con fans

Los Ángeles, Estados Unidos.- De nueva cuenta el querido héroe, 'Superman', y el villano más famoso de DC Cómics, 'Lex Luthor', volverán a estar juntos y llegarán a la Ciudad de México, debido a que sus famosos intérpretes en la TV, el actor estadounidense, Tom Welling, y el también productor, Michael Rosenbaum, van a brindar una convivencia con fans en una convención de cómics.

En el año del 2001 se estrenó la famosa serie, que duró 10 temporadas, en la que narraban la vida adolescente de 'Clark Kent', interpretado por Welling, y cómo fue conociendo a los miembros de La Liga de la Justicia, y por supuesto, como es que pasó de una amistad con 'Lex', interpretado por Michael, a tener una de las enemistades más épicas del mundo de los cómics y del mundo cinematográfico, siendo esta de las más seguidas.

Ahora a casi 15 años del gran final de la famosa serie de Warner Bros, Welling y Rosenbaum han sido confirmados para formar parte de la convención La Mole, que se realizará en la Ciudad de México, desde el viernes 13 al domingo 15 de marzo de este 2026, en el World Trade Center de la Ciudad de México, ubicado en Filadelfia 40, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, dónde los asistentes podrán convivir con el héroe y el antagonista de la famosa serie.

Hasta el momento se sabe que el actor de Más Barato Por Docena, será quién esté en la convención los tres días, el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, mientras que Michael estará solo los dos últimos días, participante en sesiones de convivencia con los fans presentes, además de que habrá firma de autógrafos. Cabe mencionar que en las redes sociales oficiales de La Mole, van a dar pronto la información de la preventa y venta de boletos, además de los pases para la convivencia y autógrafos.

Como se sabe, después de que llegó a su final Smallville, sus protagonistas se han reunido en diferentes ocasiones, como la ocasión en que Michael y Tom se reunieron para planear una onceava temporada, pero en versión animada, además de que Welling y Erica Durance, volvieron a ser 'Clark' y 'Lois Lane', para tener una aparición especial en el crossover de Crisis en Tierras infinitas.

Fuente: Tribuna del Yaqui