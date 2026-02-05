Tensión en 'Exatlón México': Atleta azul y 'El Mono' Osuna protagonizan intensa pelea en competencia

Ciudad de México.- De nueva cuenta, las tensiones en Exatlón México están comenzado a subir de nivel entre los atletas de los rojos y azules, debido a que el famoso jugador de futbol americano, Alejandro Aguilera, y el exfutbolista mexicano, Mario 'El Mono' Osuna, de nueva cuenta demostraron que no se toleran en lo más mínimo al protagonizar intensa pelea por el triunfo en plena competencia.

Como se sabe, desde el inicio del afamado reality deportivo de TV Azteca, las tensiones han ido en aumento cada vez más, en especial cuando un equipo terminaba llevándose triunfos consecutivos muy importantes, así como la Villa 360 o la Serie por la Supervivencia, pero ahora, conforme pasa el tiempo, las tensiones van creciendo más y más, al punto en que cada punto se vuelve un pretexto para burlarse y humillar al otro.

En esta ocasión, los rojos comenzaron a retomar la fuerza, después de haber perdido puntos muy importante, como lo fue la Villa 360, por lo que una vez más, se desató el caos en las playas de la República Dominicana, reavivando con mayor intensidad la rivalidad entre el equipo de Koke Guerrero y el de Mati Álvarez, pues en la competencia por la Batalla Colosal, los festejos se salieron de control, especialmente los del 'Mono' y Alejandro.

Cuando la competencia estaba empatada un 6 a 6, El Doberman y El Mono salieron a disputarse el desempate, siendo el atleta rojo, por lo que en su festejo comenzó a gritarle a Alejandro y burlarse de él por no haber logrado dar su punto y ser ellos los que estaban a sólo uno de poderse llevar el premio de la Batalla Colosal, incluso realizó un baile a modo de broma, que suele hacer, pero mezclando el de Alejandro.

El enfrentamiento entre ambos, gritándose insultos y tratando de menospreciar al otro, duró tanto que incluso cuando iba a pasar Mati en contra de Evelyn Guijarro, seguían gritándose, hasta que Alejandro comenzó a decirle a Osuna que eso hablaba más mal de él que le gritaba, que de su persona.

