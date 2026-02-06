Alfredo Adame estalla contra ICE, llama "dictador" a Donald Trump y menciona a Adolfo Hitler (VIDEO)

Ciudad de México.- En la más reciente entrevista que le realizó el polémico creador de contenido Adrián Marcelo a Alfredo Adame, ganador de la primera temporada del exitoso reality show La Granja VIP, se destaparon diversos temas, entre ellos su pleito de años con la conductora de Hoy, Andrea Legarreta; sin embargo, lo que nadie esperaba fue cuando comenzó a hablar sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos.

En particular, se pronunció en contra del actuar del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), una institución que, para nadie es ajena, suele ser bastante violenta al momento de detener a las personas que se encuentran de manera ilegal en el país vecino de México. Para el actor de Televisa, este comportamiento representa una clara violación a los derechos humanos que no debería ocurrir bajo ningún motivo.

"Es lamentable porque creo que todos los seres humanos tienen derecho a transitar por cualquier parte del mundo", destacó Adame, y posteriormente se refirió al presidente, a quien tachó de dictador: "Que de repente un dictador, porque eso es Trump, someta de esa manera… mejor que no los deje entrar, que cierre las fronteras", dijo sobre el mandatario, y añadió: "Pero si ya están adentro, muchos de los que agarran tienen papeles y todo, ya es barbarie".

Adrián Marcelo y Alfredo Adame

Asimismo, el presentador de televisión dejó en claro que lo más grave de la situación es la separación de familias, sin importarles si los hijos presencian las brutales palizas que los elementos les propinan a los migrantes, para después traer a colación la película Un día sin mexicanos (2004), dirigida por Sergio Arau, la cual se centra en la desaparición de todos los mexicanos en California y los efectos que esto provoca en la sociedad.

"Pasa de ser un simple delito a crímenes de lesa humanidad; la gente no entiende el término, pero es que separen a una familia y se lleven al papá. Un dispositivo para agarrar migrantes y que sus hijos vean cómo los golpean", afirmó, al recordar que desde joven ya escuchaba historias relacionadas con la migración. En el cierre de la charla, arremetió contra uno de los dictadores más grandes que han existido, Adolf Hitler.

Fuente: Tribuna del Yaqui