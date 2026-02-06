Amor inesperado: Nieta de Alfredo Adame y hermano de Sandra Itzel hacen oficial su relación (VIDEO)

Ciudad de México. - Alfredo Adame, reconocido actor y presentador de televisión, volvió a estar en el ojo público tras ganar la primera edición del reality show La Granja VIP, espacio en el que compartió escenario con la también actriz de Televisa Sandra Itzel, quien fue eliminada rápidamente del programa de TV Azteca. Sin embargo, ahora un nuevo asunto involucra a estas dos estrellas mexicanas.

Hace unas horas, la nieta consentida de Alfredo, la creadora de contenido María José Adame, confirmó a través de redes sociales que mantiene una relación con Santoro, mejor conocido como el hermano de la exintegrante de la Sonora Santanera. El anuncio se realizó en sus perfiles de Instagram, donde el músico publicó: "Llegaste sin buscarte y resultaste ser justo lo que siempre esperé. Gracias por mostrarme el amor puro. Te amo con mi vida. @majoadamee".

La noticia sorprendió a muchos, entre ellos la cantante Carolina Ross, quien cabe destacar fue una de las participantes del programa donde cuidaban animales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el polémico actor tapatío no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, sí lo hizo Sandra Itzel, ex del actor cubano Adrián Di Monte, con quien terminó en 2024 tras denuncias de violencia doméstica.

Ya hasta le dice cuñada

"Los amo muchísimo. Los dos tienen un corazón hermoso y estaba escrito que se encontraran en esta vida. Sean felices, ámense de la manera tan bella en la que soy testigo que se aman y cuiden ese amor por siempre", escribió Itzel. Mientras tanto, la actual novia del músico compartió palabras conmovedoras: "Te amo con mi alma entera, mi vida. Gracias por enseñarme el amor real, por amarme tanto y, sobre todo, agradezco a Dios por mandarme a un hombre como tú. Por toda una vida juntos, mi amor".

Además, acompañaron el feliz aviso con un video en el que aparecen vestidos elegantemente, besándose apasionadamente y terminando en un tierno abrazo mientras la influencer voltea a la cámara. Esperemos que próximamente haya más noticias de estos enamorados, quienes no dejan de dar de qué hablar por lo sorprendente que resulta verlos iniciar un vínculo amoroso. Ahora te toca a ti: ¿qué opinas de esta relación?

Fuente: Tribuna del Yaqui