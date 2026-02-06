Asesinan al influencer 'El Chabelo' en ataque armado en local comercial de Chiapas; hay dos heridos

Huixtla, Chiapas.- Desgraciadamente el mundo del espectáculo enfrenta un triste luto, debido a que se ha informado que dos hombres asesinaron a 'El Chabelo', reconocido influencer mexicano, durante un ataque armado mientras que estaba en un local comercial de Chiapas. Las autoridades reportaron que además del saldo mortal del creador de contenido, también hubo dos heridos más que fueron hospitalizados.

La mañana de este viernes 6 de febrero, se confirmó que el influencer de nombre Juan Diego Maldonado Grijalva, mejor conocido como 'El Chabelo', perdió la vida en un ataque armado durante la noche del pasado jueves 5 de febrero, mientras que se encontraba con amigos al interior de un local comercial ubicado en el barrio Esquipulas del municipio de Huixtla, en la región de la Costa Grande de Chiapas.

Según los primeros informes por parte de las autoridades chiapanecas, el creador de contenido se encontraba en el interior del local, cuando dos sujetos armados llegaron al local y preguntaron sobre si había un trabajo relacionado con tatuajes, y poco después, uno de ellos sacó su arma y comenzó a detonarla, logrando impactar en ocho ocasiones en contra de 'El Chabelo', seis en el abdomen y dos en la frente, por lo que falleció en el lugar de los hechos.

El influencer “El Chabelo” fue asesinado a balazos dentro de un local comercial en el barrio Esquipulas. Dos sujetos armados dispararon al menos ocho veces. Hay dos personas lesionadas. Autoridades investigan. pic.twitter.com/QL7rQw1jdi — Susana Solís Informa Chiapas (@SolisInforma) February 6, 2026

De la misma manera, se informó que dentro del local dos hombres más, identificados como Fide Castro Morales, de 28 años, y Ligny Simey, de 29 años, resultaron heridos de gravedad, los cuales fueron atendidos en el lugar y después enviados al hospital más cercanos, reportándose graves. Según los reportes, fueron vecinos de la zona los que alertaron a emergencia sobre las detonaciones al interior del local.

Cabe mencionar que hasta el momento, se sabe que en las investigaciones se encuentran involucrados Protección Civil Municipal, la Policía Municipal y la Guardia Estatal, que ya investigan la situación, sin embargo, aún no hay detenidos por e trágico hecho, y tampoco se ha informado que haya algún sospechoso, pero se espera que pronto se dé mayor información sobre lo sucedido y los motivos.

El Chabelo murió en el lugar de los hechos. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui