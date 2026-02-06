Carín León sorprende con su primer tema en inglés junto a The Warning: Lanzan 'Love To Be Loved' (VIDEO)

Ciudad de México.- Hace un par de horas se lanzó finalmente una de las colaboraciones que tiene más emocionados a los fans del emblemático cantante sonorense Carín León, ya que realizó su primer trabajo en inglés, algo que días previos ocasionó un intenso debate, pues algunos usuarios temían que el desempeño del artista no fuera el mejor. A continuación, te compartimos todos los detalles.

Ahora bien, en cuanto a la canción, esta fue realizada junto a The Warning, una agrupación integrada por las hermanas Villarreal Vélez —Daniela, Paulina y Alejandra—, quienes lanzaron junto al ícono del regional mexicano el sencillo y video Love To Be Loved, disponible desde este 6 de febrero de 2026. Los elementos que conforman este número musical son una interesante mezcla de rock, pop y tintes country.

Evidentemente, algunas personas se mostraban reticentes ante este importante cambio por parte del intérprete de Primera cita, quien ya cuenta con un estilo bastante definido, a diferencia del trío originario de Monterrey, caracterizadas por ser un referente dentro de este tipo de propuestas musicales. Sin embargo, todo parece indicar que Carín León demostró que su nivel vocal aún tiene mucho más que ofrecer y que puede adaptarse con facilidad a otros géneros.

Ya se estrenó

Es importante dejar en claro que Love To Be Loved conserva el sello distintivo del hermosillense; además, eso no es todo, ya que en el videoclip decidieron optar por una estética cinematográfica, comenzando la escena con Carín y las integrantes de la banda en un bar, jugando a las cartas, máquinas tragamonedas, billar y dardos. Tras unos segundos, inicia el dueto con una dinámica similar a un karaoke, donde cada uno tiene su momento para brillar.

Como dato extra, The Warning también formará parte del Super Bowl con NFL México, con una aparición especial el domingo 8 de febrero. De hecho, como te hemos informado en TRIBUNA, la estrella principal de esa noche en cuanto a presentaciones será el puertorriqueño Bad Bunny, quien desde ahora se convierte en el primer artista de Latinoamérica en encabezar el show de medio tiempo.

