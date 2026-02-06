¡Síguenos!
En crisis Pepe y Teo: Cierran espacios en show de CDMX por baja asistencia y popularidad en picada

La popularidad de los reconocidos comediantes Pepe y Teo sigue en picada, ya que ahora se dice que incluso tuvieron que tomar una difícil decisión

Pepe y Teo no logran llenar el Auditorio BB y reducen aforo a la mitad Foto: Internet

Ciudad de México. - La mala racha para los creadores de contenido mejor conocidos como Pepe & Teo parece que jamás terminará, porque ahora todo indica que habrá bastantes espacios vacíos en el show de esta noche, que se llevará a cabo en el Auditorio BB (antes BlackBerry) con su espectáculo Infames Tour. A continuación, en TRIBUNA te tenemos cada uno de los detalles de este asunto. 

Según la influencer La Tía Sandra, a través de su perfil @TuTiaSandra, a Ricardo Peralta y César Doroteo les fue tan mal con la venta de boletos que, ni siquiera al ofrecerlos al 50 por ciento (2x1), lograron incrementar la asistencia. Tanto fue así que finalmente los organizadores tomaron la decisión de cerrar por completo la planta alta del venue, apenas unas horas antes de la presentación.

"El detalle: esos boletos estaban a mitad de precio, así que, con la reducción del aforo a la mitad, las ganancias se ven cuesta arriba. Empresarios ya muestran preocupación por las próximas fechas", escribió la cuenta en X (antes Twitter), especializada en mantener a sus seguidores informados sobre el mundo del espectáculo. Es relevante destacar que los implicados aún no se han pronunciado.

Aseguran que les ha ido muy mal 
Es importante tener en claro que este auditorio tiene una capacidad aproximada de 3 mil personas. De hecho, no es algo nuevo, ya que la misma fuente ha dado seguimiento al tema desde hace tiempo; a mediados de enero de 2026 se informó que se vendieron alrededor de 378 boletos de los 3,252 disponibles, pues desde diciembre de 2026 las entradas ya se vendían a menos del precio original. 

No es sorpresa que la popularidad de Pepe se haya visto afectada tras su participación en la primera edición de La Casa de los Famosos, donde una parte de su audiencia criticó fuertemente su actitud en el reality show de Televisa. Durante un tiempo, incluso tuvo que desactivar los comentarios en sus redes sociales, debido a la gran cantidad de mensajes negativos que recibía constantemente.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

