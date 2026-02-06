Eric Dickerson lanza duras críticas a la NFL por contratar a Bad Bunny: "¿Porqué eligieron eso?"

California, Estados Unidos.- La reconocida leyenda del futbol americano, Eric Dickerson, recientemente brindó una entrevista para TMZ, en el que ha lanzado duras críticas en contra de la NFL, asegurando que eran "corruptos" y se movían por interés, tras contratar a Bad Bunny, como el artista del show de medio tiempo en el Super Bowl LX, señalando que no entendía "porqué eligieron eso", haciendo referencia a su música y estilo.

Como se sabe, Dickerson junto a Donald Trump y muchos famosos estadounidenses, se lanzaron en contra de la NFL por haber seleccionado al artista puertorriqueño para dar el espectáculo, señalándolos de ser unos "corruptos", destacando que prefería ver a cualquier otra celebridad sobre el escenario el próximo domingo 8 de febrero de este 2026, antes que al cantante de reguetón, afirmando que su música no era nada.

Ahora, a solo unos días de que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, se presente en el Levi's Stadium, en una entrevista para TMZ, el pateador perteneciente al Salón de la Fama, declaró que seguía firme en su postura de que "absolutamente no le daría una oportunidad" al cantante puertorriqueño y que sigue sin ni siquiera intentar escuchar algo de su música: "¿Por qué no podemos traer a alguien de aquí, de casa? ¿Qué tal alguien de San Francisco? Todos estos artistas de la zona tocarán en el Super Bowl. No entiendo por qué eligieron eso, pero la NFL hace cosas que te dejan perplejo, así que...".

¡Bad Bunny habla de la IMPORTANCIA de su RECIENTE álbum para el Super Bowl LX! ¿Qué opinas de esta noticia?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/XWDOaWRvCa — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 6, 2026

De la misma manera, señaló que no entendía como es que podían creer que un artista que canta en español podría conectar con la audiencia nacional más amplia del mundo. Dado a estas declaraciones, se le dijo que Puerto Rico pertenecía a Estados Unidos, a lo que destacó que era "uno de los territorios" del país norteamericano, pero que ni siquiera tenían derecho para votar en sus elecciones, por lo que para él, en realidad no contaban como estadounidenses.

Pero eso no fue todo, pues la exestrella de Los Ángeles Rams, se amplió aún más en sus señalamientos contra la NFL, calificando la Regla Rooney de "ineficaz", afirmando que no se le dan "suficientes oportunidades" a los entrenadores de color, como a los blancos: "No se puede obligar a nadie a contratar a un entrenador negro. Los dueños harán lo que quieran. A veces te sientes cómodo con alguien que se parece a ti. Eso es todo". Finalmente, cerró asegurando que la NFL "es una de las organizaciones más corruptas que existen", que solo se mueven por dinero y poder político.

uD83DuDEA8 EXCLUSIVE: Eric Dickerson is NOT backing down from his Bad Bunny stance -- and now he’s dragging the NFL into the fire! https://t.co/9emXbnlhvh pic.twitter.com/7qE9KE3KtV — TMZ (@TMZ) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui