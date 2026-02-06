Filtran escalofriante AUDIO de Imelda Tuñón al acusar a José Manuel Figueroa de abusar de Julián Figueroa

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida actriz y cantante mexicana, Imelda Tuñón, se encuentra en el centro de la polémica, debido a que se ha filtrado un escalofriante audio en el que señala de negligente a la reconocida actriz, Maribel Guardia, debido a que acusó de abuso sexual al famoso cantante, José Manuel Figueroa, señalando que se lo hizo a su propio hermano, el fallecido Julián Figueroa.

En medio de los dimes y diretes entre Imelda y la actriz de Corona de Lágrimas, por las acusaciones de violencia doméstica en contra del fallecido actor de Televisa, ahora, a través de la cuenta de Instagram de La Reina Venenosa, se ha compartido un audio de una presunta llamada telefónica en la que aparentemente Imelda está hablando con una persona a la que le confiesa que su madre supo de un supuesto abuso sexual por parte de su propio hermano.

En el material compartido, se dice que supuestamente la actriz de Muchacha Italiana Viene A Casarse, tuvo la culpa de esta situación, debido a que señalan que fue un descuido de Maribel, porque el abusador se encuentra en la misma familia, y ella no hizo nada: "El tema de la violación es un descuido muy fuerte de ella. Mi mamá estaba llorando conmigo. Ella no se llevaba tan bien con Julián porque vio muchas veces cómo me agredió, pero el otro día se puso a llorar conmigo y me dijo: '¿Cómo es posible que una madre no haga nada?'".

¡Imelda Tuñón RESPONDE al video FILTRADO de su PELEA con Julián Figueroa! ¿Qué OPINAS sobre estos videos?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/aTm8cnxsSR — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 3, 2026

Ante esto, en el audio antes mencionado, declaró que Maribel no hizo nada porque el abusador de Julián, supuestamente es el hijo mayor de Joan Sebastian, José Manuel, y que para no tener problemas con la familia Figueroa, Guardia habría dejado pasar la situación y no denunciar: "Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: 'No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: 'mamá, me violaron', y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo vio… y que no haya hecho nada"'.

Finalmente, Imelda criticó el hecho de que supuestamente Maribel no haya hecho absolutamente nada, y que todavía proteja a la persona que lo hizo y lo obligue a convivir, asegurando que no creía que eso estuviera nada bien, y que debería de haber hecho más al respecto: "Me dice: 'Yo hubiera ido y le saco los ojos' pero por no meterse en problemas con la familia se quedo callada. Y lo protege, protege al hombre que atacó a su hijo, eso no esta bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui