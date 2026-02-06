Gabriela Rico Jiménez: Qué se sabe del caso de la modelo mexicana que alertó sobre las élites

Metropolitano, Nueva York.- El 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más evidencias sobre el caso del multimillonario Jeffrey Epstein, acusado de tráfico de menores y abuso sexual en su isla privada.

Las nuevas evidencias de archivos reavivaron la conversación mediática y pública en redes sociales, inundando las plataformas de nuevas especulaciones sobre las grandes élites, y uno de los nombres que saltó fue el de Gabriela Rico Jiménez.

¿Quién era Gabriela Rico?

Gabriela Rico Jiménez fue una modelo mexicana que ganó gran notoriedad en agosto del año 2009, tras un incidente que se viralizó a las afueras de un hotel de lujo ubicado en Monterrey, Nuevo León, donde, entre reclamos y graves señalamientos a figuras públicas, pedía su libertad. Ante dichas revelaciones, internautas han revivido un video viral que data del año 2009 y que, en su momento, fue polémico porque se trató a su protagonista de loca, ebria y hasta drogada.

En el video difundido por internautas, la modelo mostraba con una mirada perturbada y gritaba desesperada; la mujer señaló a diversos personajes de la élite, como el hijo del empresario Carlos Slim, de ocultar supuestamente información sobre el asesinato de personas, específicamente, del entonces secretario de Gobernación del PAN, Juan Camilo Mouriño Terrazo, quien falleció a los 37 años en 2008 debido a un accidente aéreo. "Murillo no debió haber muerto así", dijo la mujer.

Además, también acusó a estas personas de ser miembros de una red criminal, en la que se llevaban a cabo actos de canibalismo.

"¡Comieron humanos, asquerosidad, comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada... de los asesinatos sí, pero de que habían comido humanos. ¡Humanos!", gritaba frenéticamente.

En aquel momento, los noticieros nacionales calificaron el acto de Rico Jiménez como de una mujer que sufría de sus facultades mentales. Para detener el presunto ataque de ansiedad, elementos policiales intervinieron y arrestaron a la mujer.

uD83DuDEA8Epstein HORROR?? eyewitness said Israeli agent Epstein had politicians rape, kill then eat children.



This corroborates the account of 21-year-old Gabriela Rico Jimenez . pic.twitter.com/ENXIXGSGgq — Syrian Girl (@Partisangirl) January 31, 2026

Hasta el día de hoy, no se sabe nada sobre su paradero y no existe rastro alguno de ella. Algunos de los rumores que circulan en internet señalan que fue llevada fuera del país e internada en un centro psiquiátrico en la ciudad de Buenos Aires en Argentina.

Fuente: Tribuna del Yaqui