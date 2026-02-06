Hijo de Pedro Torres aclara la polémica sobre por qué sonrió en el ataúd de su padre

Ciudad de México.- El 30 de enero de 2026, el mundo del espectáculo en México sufrió una pérdida lamentable: la muerte del productor Pedro Torres. Al respecto, uno de los momentos que generó polémica en redes sociales fue la foto del hijo de Torres y Lucía Méndez, donde se le ve posando al féretro de su padre.

La defensa del hijo del recordado productor

Después de algunos días de la difícil partida y tras la ola de comentarios negativos que siguieron en contra del hijo de la actriz de novelas, él salió a aclarar el motivo por el cual posó con una sonrisa en el rostro al lado de la caja del productor. Harto de los señalamientos, el hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez decidió dar la cara y explicar el trasfondo de su actitud. Según Pedro Antonio Jr., no se trata de falta de dolor, sino de una forma de honrar la pasión de su padre: la fotografía.

Mi papá fue una persona muy alegre que tomaba fotos, entonces solo estábamos honrándolo a él. Solo quisimos honrarlo con alegría; en vida y en muerte. Yo sé que desde arriba le da mucho gusto que me tomara fotos con él", declaró el joven.

La foto de Pedro Antonio Torres sonriendo junto al féretro de su padre generó polémica sobre el respeto y las formas de expresar el duelo público

Además, Pedro Antonio pidió empatía a quienes lo critican, asegurando que han sido meses de un "dolor inimaginable" debido a la enfermedad degenerativa de su padre. Para él, capturar ese último instante con una sonrisa es una forma de celebrar la vida de un hombre que siempre buscó capturar la belleza a través de un lente.

Hijo de Lucía Méndez y Pedro Torres, ¿quién es y a qué se dedica?

El fallecido productor de televisión y la actriz se casaron en la década de los ochenta. Fruto de su matrimonio se convirtieron en padres de Pedro Antonio.

Lucía Méndez y Pedro Torres contrajeron matrimonio a finales de la década de los ochenta. Su boda fue un evento mediático de alto perfil al que asistieron importantes figuras de la farándula mexicana. Durante su matrimonio de casi seis años, la actriz y el productor de televisión procrearon a su único hijo en común: Pedro Antonio Torres Méndez, quien llegó al mundo el 10 de octubre de 1988. Pedro Antonio Torres declaró que la alegría reflejada en la foto es un homenaje a la personalidad optimista de Pedro Torres en vida

Pedro Antonio Torres Méndez ha seguido los pasos de sus padres en el mundo de la televisión. El hombre, de 37 años, es productor al igual que su fallecido padre, Pedro Torres. Además, se dedica a producir y dirigir cortometrajes, campañas publicitarias y videos musicales para artistas como Julión Álvarez, Joe Montana, Juan Magán y para su madre, Lucía Méndez.

Fuente: Tribuna del Yaqui