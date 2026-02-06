Horóscopos Nana Calistar HOY SÁBADO 7 de febrero 2026: El Universo tiene un mensaje para el fin de semana

Ciudad de México.- Este sábado 7 de febrero de 2026 llega con una energía más tranquila pero profunda, ideal para bajar el ritmo y conectar con lo que sientes. Nana Calistar señala que este sábado es ideal para recargar energía, rodearte de personas que te den paz y enfocarte en lo que sí suma a tu vida.

Según la vibra de los astros, el Sol en Acuario sigue impulsando cambios en la forma de pensar y de ver la vida, mientras el ambiente se presta para reflexionar sobre decisiones recientes y ajustar el rumbo. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra del día invita a creer, a sanar y a confiar en que lo que viene será mejor si te mantienes firme en tus decisiones.

Horóscopos de Nana Calistar para este SÁBADO 6 de febrero de 2026

Aries

Este sábado te cae como anillo al dedo para poner en orden tus ideas, porque traes la cabeza llena de planes, pero también de dudas. Se te abren caminos en lo económico, pero tendrás que dejar la flojera a un lado y ponerte las pilas si de verdad quieres ver resultados. En el amor, alguien del pasado podría aparecer con intenciones de mover tus emociones; piensa bien si vale la pena abrir esa puerta otra vez. Cuida tu carácter, porque podrías soltar palabras que luego te pesen.

Tauro

Andas muy sensible y todo te afecta más de la cuenta, pero también esa intuición que traes será tu mejor guía para tomar decisiones. Se marca un fin de semana ideal para descansar, convivir con la familia y cerrar pendientes que has venido arrastrando. En el amor, si tienes pareja, evita celos sin fundamento; y si estás soltero, alguien podría empezar a mirarte con otros ojos. No te tomes todo tan a pecho.

Géminis

Se vienen noticias que te harán pensar en cambios importantes, sobre todo en lo laboral o en proyectos personales. Este sábado te sentirás más ligero, con ganas de salir, convivir y despejar la mente. En el amor, deja de jugarle al valiente si algo te duele; expresar lo que sientes te hará bien. Cuida tus gastos porque se te va el dinero en cosas que ni necesitas.

Cáncer

Tu corazón anda medio revuelto y este sábado podrías recordar situaciones del pasado que te movieron fuerte. No te encierres en lo que ya fue, mejor enfócate en lo que viene. Hay oportunidades de mejorar tu economía si dejas de dudar tanto de ti. En el amor, alguien quiere acercarse, pero tú sigues comparando con lo que ya viviste. Suelta y date la oportunidad.

Leo

Traes una energía poderosa y eso se va a notar, porque llamarás la atención donde te pares. Es buen momento para tomar decisiones que venías postergando. En el amor, podrías recibir un mensaje inesperado que te sacará una sonrisa. Cuida tu orgullo, porque a veces te gana y terminas alejando a quien sí vale la pena.

Virgo

Este sábado será perfecto para organizar tu vida, tus ideas y hasta tus emociones. Has estado cargando cosas que ni te corresponden y ya es momento de soltarlas. En el amor, podrías sentirte confundido, pero no tomes decisiones apresuradas. Escucha más tu intuición y menos lo que dicen los demás.

Libra

Se te ve con ganas de cambiar de rutina, de salir y de hacer algo distinto. El universo te empuja a moverte, a no quedarte estancado. En el amor, alguien se va a acercar con intenciones claras, pero dependerá de ti si te das la oportunidad. Cuida tu energía, porque te desgastas mucho pensando de más.

Escorpio

Andas muy pensativo y con muchas cosas en la cabeza. Este sábado será ideal para reflexionar y entender qué quieres realmente. En el amor, evita discusiones por tonterías; a veces reaccionas desde el enojo y no desde el corazón. Hay posibilidades de mejorar tu economía si te organizas mejor.

Sagitario

Traes una vibra aventurera y este fin de semana te caerá bien salir de la rutina. Se marcan encuentros con amistades y momentos que te harán recargar energía. En el amor, deja de huirle a lo que sientes; alguien podría estar esperando una señal de tu parte. No prometas lo que no puedes cumplir.

Capricornio

Este sábado te invita a bajar el ritmo y pensar en ti. Has estado muy enfocado en el trabajo o en responsabilidades, y ya necesitas un respiro. En el amor, alguien podría acercarse con interés sincero, pero tú sigues poniendo barreras. Date chance de sentir sin tanto miedo.

Acuario

El Sol sigue dándote fuerza y eso se nota en tu ánimo. Te sentirás más seguro, más claro y con ganas de hacer cosas nuevas. Este sábado es ideal para comenzar proyectos personales o retomar algo que habías dejado. En el amor, alguien te piensa más de lo que imaginas.

Piscis

Andas muy intuitivo y soñador, pero también un poco distraído. Este sábado te servirá para aterrizar ideas y tomar decisiones importantes. En el amor, evita idealizar tanto a alguien, porque luego te llevas decepciones. Cuida tu energía y rodéate de gente que sí te sume.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana domingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui