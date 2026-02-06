Itatí Cantoral, primera actriz mexicana en la NFL: Presenta comercial en el Super Bowl 2026 al estilo novela

Ciudad de México.- La querida y famosa artista mexicana, Itatí Cantoral, hace historia en este 2026, debido a que se ha confirmado que presentará comercial en uno de los espacios publicitarios del Super Bowl LX, con un estilo de novela dramática, por lo que se ha convertido en la primera actriz mexicana en tener participación dentro del evento más importante de la NFL en todos sus años.

El próximo domingo 8 de febrero de este 2026, se va a realizar el enfrentamiento entre los New Eagland Patriots en contra de los Seattle Seahawk, para saber quién de los dos se llevará el trofeo Vince Lombardi en la temporada 2025 y 2026. Pero, en este evento deportivo no solamente los jugadores son los protagonistas, pues al tener un alcance televisivo de millones en todo el mundo, se ha convertido en todo un espectáculo con espacios publicitarios y hasta con un show de medio tiempo musical, que este año estará a cargo de Bad Bunny.

En esta ocasión, la marca E.L.F. Cosmetics ha decidido presentar un comercial en la sección publicitaria del Super Bowl 2026, y los directivos optaron por presentar un concepto muy diferente a lo anteriormente visto en sus pantallas, pues en esta ocasión anunciaron su nueva línea de labiales contando una historia al estilo de uno los melodramas mexicanos más famosos de Televisa, el de María la del Barrio.

En este proyecto, la actriz y comediante estadounidense, Melissa McCarthy, será la protagonista que necesita aprender español y lo hace con su doctor tras un accidente de auto, que es interpretado por el actor Nicholas González, mientras que Itatí revivirá a la villana de melodramas que la hizo ganar su fama mundial, 'Soraya Montenegro', solo que en esta ocasión bajo el nombre de 'Zoraida'.

En el comercial se manejará el clásico humor que maneja la famosa actriz estadounidense, y la intensidad y pasión latina de los melodramas, incluso habrá baile y fiesta. Cabe mencionar que este concepto no se había visto anteriormente en un evento de la NFL y aunque han habido atletas mexicanos entre los equipos que se han disputado un Super Bowl, Itatí es la primera actriz de origen mexicano, en tener participación en este importante evento deportivo.

For the first time in history, the Super Bowl will be televised in every country in the world on February 8, 2026. This has never happened before. Clearly, the EBS is coming, and they want every country in the world to have access to the Emergency Broadcast System pic.twitter.com/ztwrhWDsig — Florentin Patriota Q (@Florenpatriotaq) February 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui